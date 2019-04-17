【官場自殺潮】湖南邵陽宣傳部官員跳橋亡　履新不足2個月

湖南邵陽縣縣委宣傳部周三（17日）通報稱，其部門副部長艾雲自殺身亡。 通報稱，艾雲於本月12日上午告知辦公室外出辦事，離開後失聯。經公安部門調看閉路電視，發現其當日一人駕車至渣灘電站橋頭堤岸處，從橋上跳下。目前遺體已經打撈上岸，警方初步排除他殺。

據邵陽縣人民政府官網消息，艾雲曾任縣文明辦主任，於今年3月被任命為該縣宣傳部副部長，新職上任不到2個月。

湖南邵陽縣副部長艾雲（紅圈所示）跳橋自殺，新職上任僅不到2個月。（邵陽新聞網）

近來，中國官員自殺的消息頻頻曝光。據此前報道，4月9日晚，山東聊城茌平縣縣委書記張琳在其家中自殺，經搶救無效死亡。經現場勘察，初步排除他殺。據其親屬介紹，張琳患有抑鬱症病史，長期服用抗抑鬱藥物。在他去世前不久，還曾出席當地政法工作會議並講話。

去年12月，重慶市榮昌區公安局常務副局長吳修遠被發現在辦公室內自殺身亡。根據當地政府通報，吳修遠有留下遺書，「遺書反映其精神抑鬱，加之有親屬病重，深感壓力巨大」。去年8月到11月，也分別有來自廣東、江西、遼寧和內蒙古等官員自殺身亡。

根據統計，從十八大至去年年底，已有260多名各級官員、國企高層自殺或意外死亡，官方稱大部分皆因抑鬱症。其中最為港人所熟知的是澳門中聯辦主任鄭曉松，10月20日晚，他因抑鬱症病發，在澳門住所墮樓身亡。

（綜合報道）