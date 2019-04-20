網民改編歌曲諷刺政府遭跨省抓捕　警方：再發負面信息還抓

雲南鎮雄縣人黃先生平時在廣州打工，4月初，家鄉鎮雄警方到廣州將其押回鎮雄，並拘留了14天，理由是2年前其在微信公眾號上發布的一首歌曲的歌詞諷刺了其家鄉鎮政府。 據黃先生說，警方私下透露，真正原因就是他在公眾號上發的負面信息太多。

警方發布的行政處罰決定書。（網絡圖片）

黃先生老家雲南省昭通市鎮雄縣碗廠鎮，今年4月初在廣州被昭通市鎮雄縣警方拘捕。

4月17日，黃先生出示了一份鎮雄警方開具的行政處罰決定書，上面寫著：現查明，黃某於2017年7月20日在微信公眾號鎮雄微訊上發布根據碗廠政府幹部打人事件改編的上海灘歌曲，尋找碗廠好聲音的帖子；以上事實有違法行為人的陳述和申辯，網上截圖、抓獲經過等證據證實。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十六條之規定，給予十四日行政拘留。

兩年前政府工作人員涉嫌圍毆村民

黃先生說，2017年，一段關於「雲南昭通市鎮雄縣打人」的視頻在鎮雄市民的手機朋友圈中流傳。據悉，被打男子名叫龍安友，他因為疑似觸犯交規與政府人員發生衝突，之後被扣押了摩托車，然而此後去索要摩托車時，遭到十多人毆打。

此事經媒體報導後，引發社會關注。黃先生當時看後認為：「現在是法治社會，當地政府部門竟然會因為一個小糾紛對普通民眾大打出手，證明他們管理工作水準不到位」。

於是，那年7月20日，黃先生在其運營的「鎮雄微訊」上發布了自己改編的歌曲。「他們的管理方式太粗暴了，雖然他們回應說還在調查，但是他們也沒否認打人者是政府的工作人員，所以我就改編了歌曲發布。」

黃先生改編的歌曲。（網絡圖片）

今年3月24日，鎮雄縣委宣傳部微信曾對外發文稱，該縣網信辦對鎮雄縣內14家自媒體進行集體約談。會議指出，希望全縣從事公眾信息的服務平台能明確自身定位，依法依規開展經營服務，珍惜來之不易的市場地位，不要心存僥倖、企圖通過打「擦邊球等違規手段來博取眼球……」

黃先生稱，他看到消息以後，他心中已經有些預感，因為這幾年他的微信公眾號「鎮雄微訊」發布了很多關於鎮雄的負面信息。果然，時隔不久，警方就拘捕了他。

而事實上，他被抓時，警方對他說：當地政府認為他發的負面消息太多了，如果再發還要抓。

4月18日，已經有法律工作者表示會免費為黃先生維權，針對這次被抓被拘留一事向警方討個說法。

（津雲）