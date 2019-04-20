【Huawei P30 Pro】質疑拍月亮識自動「P圖」　科網主筆即被炒

華為上月底最新推出的Huawei P30 Pro智能手機採用四鏡頭設計，其中一個主打就是強勁的拍攝功能，擁有高達50倍數碼變焦，號稱可在地球清楚拍攝到月亮。 內地評測媒體「愛否科技」的科技主筆王躍琨，卻揭發實際上Huawei P30 Pro所拍攝的月亮照片，某程度上屬於「P圖」，電腦會在識別目標自行添加更多細節改善拍攝效果。 王躍琨的評測引起軒然大波，王躍琨最終被即時解僱，愛否科技的CEO及CCO亦被罰沒當月全部工資，同時影片頻道停止更新內容一個月。

王躍琨發現Huawei P30 Pro的拍攝功能有古怪。（微博）

王躍琨在上周六（13日）晚在微博上貼出兩張用Huawei P30 Pro拍攝得來的月亮照片作對比，稱是分別用自動模式及手動模式拍攝，結果發現自動模式比手動模式多了許多細節，直言「月亮好像真的是P上去的。」

「P月論」一出隨即掀起各方討論，大量網民留言護短，質疑是王躍琨出錯。王躍琨其後再度發文，承認用「P圖」來形容確實會有歧義，「說是AI計算出來的比較準確」。王躍琨解釋，使用Huawei P30 Pro拍攝出來的月亮照片，會比原始照片有更多細節，甚至「當月亮上的紋理不是環形坑，而是其他東西（比如內褲），手機也會給它處理成環形坑的樣子」。

一眾網民對王躍琨的解釋仍不收貨，繼續質疑其評測有問題。及至周二（16日）晚上，愛否科技發聲明，指王躍琨「表達了華為對月亮照片進行算法優化的行為是一種造假的看法」，經編輯部集體會商，「認為這種看法是嚴重錯誤的」，並定出官方立場，即「（Huawei P30 Pro）先通過50倍變焦解決了『拍到』 的問題，繼而通過優秀算法完善出了更多的細節，在並未脫離真實的前提下，得到了比友商更好的拍攝效果」。

王躍琨最終被即時解僱。（影片截圖）

愛否科技就王躍琨引起的爭議鄭重道歉，宣布責令其刪除所有相關微博，並給予解僱處罰，即日生效。至於間接責任人愛否科技CEO彭林及CCO王亮，則被罰沒當月全部工資，且愛否科技團隊影片內容停止更新一個月。

惟據《觀察者網》近日再報道，王躍琨被罰後，有網民為驗證真偽花3天3夜再做評測，證實Huawei P30 Pro確有「P圖」的功能，「這是『無中生有』的能力，即，將非常模糊的月亮圖片『復原』之余，還能做到：1. 把徹底摳除（清除）的細節加上；2. 把翻轉調換的細節復原；3. 把額外添加的雜項消除」；甚至外形像月亮的照片，在操作得當的情況下亦可以騙過電腦觸發機制，令冥王星和出師表變成「月亮」。

甚至外形像月亮的照片，在操作得當的情況下亦可以騙過電腦觸發機制，令冥王星（上圖）和出師表（下圖）變成「月亮」。（微博）

報道認為，華為確有誤導消費者嫌疑，其以拍攝月亮來宣傳Huawei P30 Pro長焦距的優勢，但事實上卻是「P圖」，「這樣看來，王躍琨才是需要接受道歉的一方」。報道更呼籲，「Huawei P30 Pro長焦性能明明優於友商的情況下，還使用有誤導嫌疑的拍月宣傳，華為官方是否也不該回避呢？」

（綜合報道）