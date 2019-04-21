內地園林巨企被曝拖欠數千員工薪金　迫離職簽「霸王條款」

內地園林行業首間上市公司東方園林，創始人何巧女曾因天價捐款數額被稱為「中國女首善」，然而最近該集團卻風波不斷：何巧女卸任旗下東方園林環保集團董事長，東方園林337萬（人民幣．下同）存款被法院裁定凍結，今年第一季度虧損逾2億元，如今又被曝出欠薪。 有多名自稱東方園林員工的微博網民指，公司已經拖欠數千名員工4、5個月薪金，且員工討薪無門；更有相關員工及家屬向內媒記者透露，公司逼迫員工離職並簽訂帶有「霸王條款」的協議。

有員工在公司門前拉起橫幅抗議。（微博）

員工家屬羅女士在微博透露，東方園林從2018年10月至今累計拖欠7級及以下員工4個月薪金、8級及以上員工5個月薪金，拖欠全員1年以上的報銷款項，從2018年至今非法裁員4000人以上，絕大部分被裁員工未領到薪金、報銷、補償沒有發放，社保、公積金斷繳。

羅女士接受內媒訪問指，丈夫楊先生去年11月份入職東方園林，是一名普通的6級員工，從入職開始就有欠薪的情況，但公司從未作出解釋。

羅女士稱，包括何巧女在內的任何高管，沒有一個人站出來傾聽員工訴求，主管與人事部門互相推諉，人事部門甚至威脅員工離職，並簽訂各種帶有「霸王條款」的離職協議，例如離職後不得向公司索取費用、提出經濟仲裁或訴訟。

1年逾4300人離職

另一名職級9級的管理層員工張先生稱，他連2017年的年終花紅亦未領到，「更別提2018年的了。」他說，有個別員工去公司鬧，才領回欠薪，其他走法律途徑的同事都還沒有得到解決。

張先生說，東方園林從2018年5月開始到現在批量裁員。東方園林投資總監李女士印證了這個說法，並向記者展示了辦公系統的數據，顯示2018年5月底在職7628人，目前僅3286人在職。換言之，從去年5月份到現在，東方園林總有超過4300人離職。

北京三中院於4月4日發布了2份仲裁執行裁定書，凍結了東方園林逾300萬元的資產。（網上圖片）

事實上，根據東方園林3月29日發布的今年第一季度業績預告顯示，上市公司股東淨虧損2.2億元至2.5億元；東方園林2018年上市公司股東淨利潤則為17.67億元。業績虧損之外，東方園林還面臨資產被凍結的法律裁判。北京市第三中級人民法院於4月4日發布了2份仲裁執行裁定書，凍結了東方園林逾300萬元的資產。

（紅星新聞）