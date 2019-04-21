上海虹橋機場扶手電梯爆玻璃　起因竟是太多粉絲接偶像落機

4月20日（上周六）晚上，微博上關於「虹橋機場玻璃被粉絲擠碎了」的話題引起網友熱烈討論。據內媒報道，上海虹橋機場確實有候機樓的步行扶手電梯玻璃破碎，所幸無人受傷。

上海虹橋機場有候機樓的步行扶手電梯玻璃破碎，據報是被接機粉絲擠碎。（《都市日報》）

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市民陸女士表示，她大約在20日傍晚6點半從機場到達口出來，就被嚇了一跳，「整個航站樓裏都是年輕男女，有的拿著粉絲牌，有的拿手機拼命拍，一看就知道是粉絲，一樓和二樓站滿了人」。陸女士一打聽才知道，「據說有10多個不同的明星要在晚上到，所以聚集了那麼多人。最早的早上十點多就來等候了，比春運人還多，通道都擠得水洩不通」。

內媒報道指，有民航業內人士表示，步行扶手電梯玻璃破碎「有可能是人員衝擊造成，也有可能是例如鏡頭等堅硬物體敲擊造成的」。不少網傳照片顯示，步行扶手電梯玻璃護欄碎了一地，一旁正是人山人海的接機粉絲。

有網民盤點當晚疑似出現在虹橋機場的明星，有鄧超元、曾舜晞、馬伯騫、薛之謙、劉人語、魏大勳、施展等二十幾位藝人。不過這名單一出，各家的粉絲紛紛站出來表示這名單的信息有誤，因為有的改乘火車了，有的則在浦東機場落機。

民航局曾發通知「加強粉絲接送機管理」

公安部的官方微博則在事後發文呼籲粉絲理性文明追星，擾亂公共秩序、侵犯人身權利等違法行為，嚴重的會被追究刑事責任。此外，去年7月民航局發布《關於加強粉絲接送機、跟機現象管理的通知》，通知提到三點：一、防止洩露知名旅客信息；二、強化機場秩序，避免粉絲大量聚集；三、杜絕粉絲機上擾亂秩序行為。

（綜合報道）