調查指97%內地大學生有拖延症　有人緊張焦慮到肚瀉

據內媒報道，近日，中國高校傳媒聯盟向全國199所高校的大學生展開調查，調查結果顯示，97%的學生認為自己有或偶爾有「拖延症」。 調查結果顯示，近六成大學生認為導致拖延的最主要原因是懶惰，27%認為拖延帶來的最大後果是任務完成效率低，還有近23%認為會耽誤時間、工作或學業。

調查顯示，一名研究生在畢業論文初稿截止日期的前一天才開始落筆。（視覺中國）

中國高校傳媒聯盟的調查結果顯示，13%的學生因任務太難而選擇拖延。其中一個案例是一名研究生在畢業論文寫作上出現了嚴重拖延的情況，落筆的計劃從去年12月拖到今年2月。直到提交論文初稿截止日期的前一天早上10點，這名研究生才開始寫作論文。該研究生在最後一天內寫完了1萬字，但距離3萬字的目標很遠。

調查結果顯示，94%的受訪者曾因自己的拖延行為感到過後悔；90%的人認為自己的情緒或心態會因拖延而受到影響，近23%的人認為拖延容易讓人産生負能量。有些學生更會因此重度緊張和焦慮，這種焦慮在任務未完成時一直存在，隨著「死綫」的來臨而越發嚴重，甚至出現肚瀉等情況。

調查也顯示，63%的學生嘗試過用列時間表的方式來規劃自己的日程，還有的則會通過建立激勵機制、外界監督等方式以克服拖延行為。但研究指出，大部分大學生拖延者往往缺乏規劃調控的能力，也因此産生畏難心理，從而導致拖延。

（《中國青年報》）