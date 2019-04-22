【係愛呀】夫婦30年前買「恩愛保險」到期　125公斤米僅換回700元

四川夫婦楊生楊太今年結婚30週年，楊先生突然想起了當年結婚時二人用50元（人民幣，下同）購買的一份「夫妻恩愛保險」。 保險合約訂明兩人30年後無離婚，就可獲得700元。然而，當年二人為了湊齊50元的保費，變賣了家中125公斤大米，若以4月22日的大米零售價計算，他們只能換回約60公斤大米。

楊先生與妻子30年前買的夫婦恩愛保險。(網上圖片)

1989年，24歲的楊開林和小他3歲的妻子結婚，在辦理結婚證時曾購買了一份50元的「夫妻恩愛保險」。這份保險由當時的中國人民保險公司辦理，保險用大紅色封套包着，並印有「囍」字的圖案，內頁寫着保險期限自1989年9月30日起至2019年9月29日滿期。

保險單中還有一紙「中國人民保險公司南充地區中心支公司夫妻恩愛保險試行辦法」，其中規定期滿保險金額為700元，還提到在保險有效期內，共同生活的夫妻中任何一人因疾病或意外傷害事故身亡，其配偶可按規定獲得身故保險金。

曾步行10公里賣大米籌保費

楊先生回憶當年經濟條件不好，50元對於農村人來說是一個大數目，如何湊足這50元的保險費，成為一家人的大難題。

那個年代，在村裏幫工修房建屋，每天的工價也只有八九毛錢，還好當年家裏的糧食收成不錯，自己便背着大米步行到距家10公里路程的西充縣義興場鎮販賣，當時一斤（0.5公斤）大米兩毛錢，50塊錢相當於250斤（125公斤）大米，連續背了好幾趟才湊夠。 楊開林

現時內地每斤大米批發價是約5.5元人民幣。 (網站截圖)

夫妻恩愛保險停止受保

去年，楊先生想到這份保險即將到期，便前往當年辦理結婚登記的建興鎮政府諮詢兌付保險的相關事宜，不過，相關工作人員均表示不太清楚此事。

為楊先生承辦保險的中國人民保險公司經多次改名，現在已改為中國人民財產保險股份有限公司，該公司南部支公司相關工作人員表示向記者表示，「夫妻恩愛保險」現在交由中國人壽負責；中國人壽保險南部縣支公司一位姓杜的負責人就表示，楊先生可在保險期滿後，帶上夫妻二人的結婚證、身份證、戶口簿、銀行卡等相關證件辦理保險兌付。據了解，當年購買這種保險的人並不多，不過也有一些當年購買了該保險的夫妻在保險期滿後成功兌付，而「夫妻恩愛保險」業務已經在1996年前後停止受保。

愛情的見證

現時內地近日的大米批發價是每斤5.57元，即每公斤11.14元，楊先生成功兌付的700元，只能換回約60公斤大米，較最初投保時還蝕了約65公斤大米，可說是投資失利。但楊先生就認為這些年，自己和妻子的感情一直很好。這份「夫妻恩愛保險」不只是一份簡單的保險，更是夫妻二人愛情、婚姻的見證。

（紅星新聞）