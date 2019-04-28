內地人為嬰兒改名興用「新複姓」　最多王生想阿仔叫王者榮耀？

改名是一門學問，隨着內地的教育水平提高，以及越來越重視女性，由父姓加母姓組合起來的「新複姓」，成為不少父母的選擇。 部份父母亦受到網絡遊戲的影響。在2017至2018年出生的男嬰中，最多人改名的四字名竟然是叫「王者榮耀」。

《王者榮耀》等網絡遊戲興起，令父母為子兒取名時提供多一個選擇。（網上圖片）

中國人以往為新生嬰兒喜用單字，結果曾經有調查指內地有近30萬人叫張偉。但這個情況未必會再出現，近日發布的姓名大數據報告《2019姓名全景報告-中國人起名質量首次量化揭示》顯示，2018年新生兒最多選用的名字中，男嬰兒頭三位分別是「子墨」、「宇棟」和「浩宇」；女嬰兒最常用的名字頭三位則是「一諾」、「梓涵」和「詩涵」，「一諾」同時打入男嬰榜的十大。

報告還評選出2018起名年度字和年度名。男嬰的起名年度字為「奕」，年度名為「晟睿」；女嬰起名年度字為「彤」，年度名為「雨彤」。報告分析稱，「奕」有光明、俊逸的含義，自帶正能量和精氣神。眾多家長青睞它入名，寄望寶寶神采奕奕、光明坦途。對於「彤」字，報告稱，不同於上世紀60至80年代時代烙印擠佔了家長思考的「紅」和「彤」，新一代父母更關注生活和育兒。

家長對名字求新求變

主導該報告大數據分析的起名通創始人陳俊指，同一個時代，最受家長歡迎的起名用字，通常都會比較趨同。但每年新生兒起名，也有各自的特點，而名字越來越多樣性，某種程度也意味品質越高。

其中經濟因素和民眾受教育和文化水平提高都是改名變得多樣化的原因。家長對名字更為求新求變、追求多元表達，新生兒的名字也越來越多樣化，其中一個現象，就多了利用父姓加母姓，組合起一個「新複姓」，2014年到2017年，新生兒嘗試「新複姓」的比例快速增長，四年即實現了翻倍，男嬰達到了2.51%。女嬰也上升到了1.73%，最多新複姓出現的省是雲南。分析指，「新複姓」體現女性地位提高、性別公平的現象。

父母或會為子女取名而費煞思量。(資料圖片)

四字名開啟「起名新大陸」

另外四字名都是內地興起的另一現象，排除複姓的因素，2017至2018，男嬰家長最想起的四字名是「王者榮耀」。而女嬰家長近三年最想起的四字名，都是「楊柳依依」。報告認為，「王者榮耀」榮登男嬰四字名榜首，明顯是受到網絡遊戲的影響，而王姓又為中國大姓，給這類家長傾向如此命名的更多機會。排名第一的女嬰四字名「楊柳依依」，出處是中國第一部詩詞典籍《詩經》。2016、2017連續兩年，央視播出的《中國詩詞大會》，在社會上掀起了品讀詩詞熱潮，也影響一些正在起名的年輕父母。

不過，四字名在開啟「起名新大陸」的同時，也給父母的起名水準帶來了更高的挑戰：如果創意巧妙得當，自能令人拍案叫絕。如把握不當，出現違和感的比例也會更高。如「王者榮耀」、「王子殿下」、「蘭博基尼」、「謝主隆恩」，正是新一代令人尷尬的名字代表。

（澎湃新聞）