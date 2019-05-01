【德仁繼位】中國網民關注甚麼？　微博疑「和諧」相關新聞評論

今日（5月1日）早上，日本舉行皇太子德仁的繼位儀式，「令和」新時代正式展開。中國網民亦熱切關注新天皇繼位，相關新聞成為了微博的熱門話題，網民尤其關注新皇后雅子，不少網民大讚她有才華和有氣質。 另一方面，微博上有部分帖文的用戶評論疑似遭到「和諧」。

5月1日下午兩點左右，「日本新皇后」以123萬的搜尋紀錄打入微博「熱搜榜」的第2名。（微博）

根據微博數據，截至今日兩點左右，在熱門話題方面，多條相關新聞皆廣受中國網民關注，標籤為「日本明仁天皇退位」的文章的閱讀量達3.8億、「日本新天皇德仁即位」的閱讀量達1.1億、「令和時代」的閱讀量也達到近1億。有網民打趣說：「大概因中國皇權廢除已久，很多人對皇室的神秘仍興趣多多吧，沒有本國的就去扒外國的。」

令人關注的是「日本新皇后」以123萬的搜尋紀錄打入微博「熱搜榜」的第2名。根據資料，日本新皇后雅子畢業於哈佛大學，精通多國語言，之後在外務省擔任外交官。雅子在一次外交場合與德仁相遇，後者對才女展開追求。雅子因不願受皇室規矩束縛而曾兩次拒絕德仁求婚，最終德仁向雅子許下重大承諾方獲佳人首肯：以自己所能保護她。

雅子之後更因為背負為皇室繼後香燈的巨大壓力而患上抑鬱症。雅子的人生經歷充滿傳奇，難怪備受中國網民討論：

「可惜嫁入皇室，她的外交官理想再也實現不了。」 「這樣有才華的女人不應該被困在皇室，壓抑了一生。」 「還好德仁沒有負她，真的在守護她，其實我覺得德仁愛她，就應該不和她結婚，他應該知道日本皇室有多可怕。」 「雅子皇后有才有顔又有氣質。」

新皇后雅子5月1日上午乘坐轎車抵達皇宮，雅子向鏡頭揮手致意。（路透社）

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部分帖文疑似遭「和諧」

不過仔細閱讀發布在微博上有關明仁退位、德仁繼位等的相關新聞時，會發現部分帖文的用戶評論顯示為無法觀看，疑似遭到「和諧」。例如內媒《澎湃新聞》4月30日發表的明仁退位儀式直播，這個帖子顯示有176個用戶評論，但皆無法顯示。此外，新浪新聞中心的「微天下」帳戶在今日早上發布的德仁繼位影片，該帖子顯示有418個用戶評論，同樣無法顯示內容。但不少相關新聞的帖文仍然能夠看到用戶評論內容。

內媒《澎湃新聞》4月30日發表的明仁退位儀式直播，這個帖子顯示有176個用戶評論，但皆無法顯示。（微博）

（綜合報道）