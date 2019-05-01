【有片】菜刀「切」開防盜門　四川漢入室盜竊為打賞主播

四川廣漢金魚鎮早前發生一宗手法及目的都相當奇特的入室盜竊案，賊人單憑一把菜刀，就將防盜門「切」出一個四方形的洞口，成功進入單位內偷走2000元（人民幣．下同）現金及部分首飾。 賊人25歲的黃姓男子被捕後向警方承認，犯案目的竟是為了能繼續送禮物給網絡主播。

黃某用菜刀在防盜門上「切」出一個四方形的洞口。（看看新聞）

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事發在2月25日下午2時許，從現場閉路電視畫面可見，黃男用菜刀像切菜般，輕易就將看似堅硬厚實的防盜門「切」出一個洞口，隨後即穿過洞口爬進單位內仔細搜掠一番，事後更是循「原路」離開。負責該案的警察亦坦言「辦了這麼多年案，從來沒有遇到過」，不但洞口相當完整俐落，有門不走經「原路」離開更是令人懷疑黃某是否有強迫癥。

由於黃某留下大量痕迹線索，包括有菜刀、血漬，以及無數個指紋和腳印，且被閉路電視拍下整個犯案過程，令警方得以快速鎖定去向，4月初時趁其企圖再次作案時當場擒獲。

黃某目前已被警方刑事拘留。（看看新聞

盜竊手法奇特，目的同樣奇特，黃某到案後交代，盜竊目的就是為了繼續送禮物給網絡主播。黃某平時省吃儉用，一餐往往只是杯麵，但送禮物給網絡主播時就十分大方，以致財政緊絀。黃某目前涉嫌盜竊罪，已被警方刑事拘留。

（看看新聞）