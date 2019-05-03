【令和】中國商人搶註相關商標　牛肉、暖爐、化妝品乜都有

日本新天皇德仁即位，正式進入「令和」時代。中國商人似乎也看到箇中「商機」，趁機發「令和財」，搶著註冊相關商標。自新年號發布當日（4月1日）起，中國相關商標註冊新增達1275件，從牛肉、暖爐、化妝品等產品都有。

《香港01》記者從中國國家知識產權局商標局「中國商標網」搜索「令和」發現，截止今日（3日）下午，涉及「令和」二字的商標申請達1276宗。（網頁截圖）

《香港01》記者從中國國家知識產權局商標局「中國商標網」搜索「令和」發現，截止今日（3日）下午，涉及「令和」二字的商標申請達1276宗，除了其中一宗是2017年11月16日申請外，其餘1275宗都在今年4月1日、即新年號發表當天後才提交。光是4月1日當天，就達到238宗申請。

申請的商標大多僅以「令和」二字為名稱，此外亦有「令和屋」、「令和部落」、「令和堂」等，經營業務範圍更可謂無奇不有，如「令和堂」是化妝品、「令和部落」的業務是廣告、「令和牛」是經營日本牛肉、也有日語補習學校申請「令和日語」、上海暖氣設備公司申請「令和 REIWAHOT」、創意公司申請「令和明朝」等。

日媒估計大多數申請會被撤回

據了解，從4月1日新增的「令和」商標申請，目前皆處於「待受理」、「待人工審核」的狀態，不確定是否會獲通過。但日本《每日新聞》報道認為，由於近來中國商標審核漸趨嚴格，預估大多數的申請都會被撤回。

值得一提的是，今年4月1日前，中國僅有一個「令和」商標註冊，申請商家的地址則在河北省石家莊。其於2017年11月申請並獲批准，2018年10月起生效，申請此一商標的商品均為酒類。有日本律師認為，此舉應該僅僅是偶然。