女遊客擅自下車遭野象襲擊致多處骨折　西雙版納4月迄今已致3死

雲南西雙版納國家級自然保護區日前發生野生亞洲象襲擊遊客事件，一名女遊客在野象活動區域下車帶孩子到樹林上廁所時，被受驚的野象撞倒及踢傷。 據了解，自4月25日至今，當地已發生多宗野象襲擊人類事件，共造成3人死亡。

事發周四（2日）上午11時許，女遊客葉女士一行6人到保護區內的野象谷景區自駕遊。行車途中女兒內急，葉女士就停車並帶其到公路旁的樹林上就地解決。

當時葉女士正在帶孩子到公路旁的樹林上廁所。（澎湃新聞）

未料此時有一頭野象出現，橫穿公路後向葉女士母女的方向走去。家人見狀後立即大聲呼叫，丈夫急忙衝進樹林抱走女兒，但驚慌失措的葉女士躲避不及，被受驚的野象撞倒，其後又背部更被踢了一腳。

經送院檢查，葉女士左腳及有3根肋骨骨折，幸意識清醒，並無生命危險。目前相關保險公司已啟動理賠程序，各項善後工作正在有序開展。

當地森林公安正在跟蹤檢測野象。（澎湃新聞）

保護區高級工程師師沈慶仲指，野象近期頻繁肇事，相信與今年少雨乾旱，食物相對不足有關。野象每天都要喝水、玩水，但靠近水邊的食物基本已被耗盡，採食時間相對較長且遠離水源，令牠們性情變得暴燥。當地警方亦提醒，野象非常危險，進入保護區後盡量不要在其活動區域下車活動，並要提高警惕。

（綜合報道）