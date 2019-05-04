【好大官威．有片】接待訪民出言不遜　吉林女官員：唔識聽人話？

內地近日流傳片段，吉林長春南關區教育局一名女副局長，在接待上訪市民時竟出言不遜，不但呵斥「聽不懂話」，甚至要求調查發言的市民的背景。 雖然事後區政府發通報責令道歉及要深刻檢查，但內媒揭發至今仍未見有任何下文，且上訪的問題仍未得到解決。

從片段所見，當時會議室內坐滿人，一名女領導高高在上，反問上訪市民「調研以後，你們不是心裏有數了嗎？」。其後就有市民提出調研應由政府部門進行，女領導就稱「那好了，好了，他（她）聽不懂話，我給你鑑定是目前聽不懂話。」

譚智應對上訪市民時態度非常囂張。（影片截圖）

市民不滿無端被斥責，並要求不要再被打斷發言，未料女領導竟挑釁稱「聽着，聽着啊！咋地？怎麼地？」，繼續肆意打斷發言。及後女領導更用手指着其中一名市民，質問「你想說啥呀？你是不是代表哇？你是哪個小區的？」，語畢就揮手示意下屬「一會把她問一下子。」

據了解，涉事女領導就是長春市南關區教育局副局長譚智，同時亦是長春市教師進修學校的校長及省級勞動模範。一名在場的市民事後透露，上訪目的是為了孩子日後的入學問題。

譚智是長春南關區教育局副局長，同時亦是長春市教師進修學校的校長及省級勞動模範。（網上圖片）

針對譚智接待上訪市民的態度，南關區政府發布通報稱其「損害了黨員幹部形象，傷害了群眾感情，造成了不良影響」，對譚智及教育局黨委在全區範圍內通報批評，並責令要「誠懇道歉」，同時作出深刻檢查。

但據內媒報道，事實上至今上訪市民仍未收到所謂的「誠懇道歉」，且孩子的入學問題亦未解決。內媒就此事向南關區教育局查詢，工作人員回覆指事發後局方在安排工作人員認真學習工作條例，但對於譚智有否道歉，以及如何解決問題，目前不便回答。

（津雲新聞）