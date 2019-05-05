四驅車隊罔顧規定輾壓四川格聶之眼周邊植被　恢復期長達10年以上

內地一隊四驅車隊在五一假期期間，到四川格聶神山旅遊，卻罔顧規定用車輪輾壓著名景點「格聶之眼」周邊的植被。 管理人員指，被輾壓的植被需時至少10年才可恢復，批評車隊的行為是對脆弱高原生態的致命打擊，涉事的車隊事後道歉。

格聶之眼是一個位於高山草地之上的圓形湖泊，被不少網友稱為「通往天堂的眼睛」。（網上圖片）

四川理塘縣格聶神山景區管理人員處表示，今年五一假期，一支車隊前往格聶神山旅遊期間，在景區的重要景點格聶之眼一帶駕車碾壓。管理人員指，汽車碾壓令景區的植被遭到破壞，由於事發地點位於海拔3500米以上的高寒地區，這種植被恢復要10年以上的時間。形容是「對脆弱的高原生態是致命的打擊，一旦破壞可能會造成（土地）沙（漠）化，這一美麗的景點可能會隨之消失。」

景區管理人員又向記者表示，在車隊進入景區之前，曾跟領隊和每一輛車都反覆強調過，不許碾壓植被、要帶走垃圾以及規範野外用火等，但車隊仍然沒有遵守規定，對此非常氣憤。目前景區管理部門已經收集了相關的片段、照片等證據，並聯繫到車隊負責人。

涉事車隊道歉

被指涉事的「轟九大隊」是由內地哈弗H9車主組成的車友會。其中一名管理員曾指車隊是一個「特別有正能量的團隊」，而且支持國產。車隊在事件曝光後發出致歉信，提到車隊「嚴重缺乏基本的保護意識」，並表示「由衷的、深刻的歉意」。

格聶之眼是格聶景區的一處重要景點，這個圓形湖泊位於高山草地之上，被不少網友稱為「通往天堂的眼睛」。

（北京青年報）