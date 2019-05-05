【泰王加冕】歷任泰王皆姓鄭　泰國王室由中國人創立？

泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）周六（4日）正式加冕，視為拉瑪十世，而哇集拉隆功本身亦有一個中文名叫「鄭冕」。 曼谷王朝歷代君主都有中文名，泰王都姓「鄭」，至於為何會有這個慣例，就要從清朝一個叫鄭信的中國人說起。

鄭信祖籍中中國廣東省，在泰國創立了吞武里王朝。（網上圖片）

鄭信（1734年4月17日—1782年4月7日）祖籍廣東潮州汕頭一帶，他父親因為家貧來到當時稱為暹羅的泰國謀生，並與當地女子結婚，誕下鄭信。鄭信後來成為泰國財政大臣的養子，還擔任軍政長官，結果擊敗了緬甸的入侵，統一了泰國各部，奠定了現代泰國的基本版圖，被泰國人尊稱為「吞武里大帝」。鄭信雖然做了國王，但他非常想得到清朝的承認，所以一再派出使者前往中國，請求乾隆皇帝的正式冊封，但鄭信沒能等來冊封的使命，泰國國內便發生民變。

最終，鄭信大帝正死於他的女婿拉瑪發動的宮廷政變，後拉瑪建立了卻克里王朝，史稱拉瑪一世。拉瑪一世其後向清朝入貢，自稱為鄭信之子鄭華。清廷信之不疑，依例封為暹羅國王。從此以後，每當新一任的泰王，都有鄭姓的中文名。拉瑪二世叫鄭佛、拉瑪三世叫鄭福、拉瑪四世叫鄭明，鄭明就是電影《國王和安娜》中的國王，該角色曾由發哥飾演；拉瑪五世名叫鄭隆，是著名的朱拉隆功大帝，泰國最頂尖的大學就是以他名號命名；拉瑪六世叫鄭寶、拉瑪七世叫鄭光、拉瑪八世叫鄭禧，而拉瑪九世，即三年前逝世的泰王普密蓬則叫鄭固。

雖然隨着清朝覆亡，泰王拉瑪六世及之後，不再需要由清王朝冊封，但他們的中文名字還是被保留下來。

2000年，上任泰王普密蓬曾與時任中國國家副主席胡錦濤會面。(網上圖片)

中泰關係友好

同時，還有一種說法是拉瑪一世的父親其實也是華裔，祖籍福建福州，只是他們家族自己一直沒承認，另外其母親據說也是華商之女。不僅如此，拉瑪一世的後裔們還非常喜歡娶華商的女兒為妻，因此每一位泰王都是有華人血統的。

中、泰兩國一直維持友好關係，早在上世紀70年代中泰重新建交之後，上任泰王普密蓬曾與大部分中國領導人會面。而且泰國歷史上曾禁止和馬來西亞人、印度人、西方人通婚，唯一允許和中國人通婚。泰國的華裔，佔泰國總人口的14%左右。