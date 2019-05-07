三學生遭清華北大等取消學籍　涉違規獲取貴州高考資格

不少內地學生的夢想都是希望考上名牌大學，從而令自己畢業後可以找到待遇更好的工作。 有三名學生為此不惜偽造文件，違規獲取貴州高考的資格，雖然分別獲得清華大學、北京大學及北京外國語大學取錄，但最終仍東窗事發，日前被所屬大學取消學籍。

北京大學去年發現一名女學生違規獲取高考資格，決定取消其學籍。(資料圖片)

涉嫌造假的三名學生，包括姓「庫」的男學生，他考獲清華大學的入學資格，另外兩名分別姓「和」、姓「劉」的女學生，就分別獲得北京大學及北京外國語大學取錄。三人都是於2018經貴州銅仁市玉屏縣民族中學報名參加高考，及後經查證，發現三人的高中階段從未在貴州省內就讀，涉嫌在高考報名資格審查中提供虛假資料，違規獲取貴州省高考資格，先後於2018年10月至2019年2月，被所屬大學取消學籍或要求退學。

貴州省招生考試院的通報指出，外來人員隨遷子女在貴州省參加高考的政策出台以來，少數人員通過空掛學籍等方式違規獲取貴州省高考資格，造成惡劣影響，要求各級招生考試機構要高度重視外來人員隨遷子女高考報名資格審查工作，嚴格防範和打擊違規獲取貴州省高考資格的弄虛作假行為。一經發現，將依法依規嚴肅處理，確保高校考試招生公平有序。

（澎湃新聞）