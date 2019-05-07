【氣死了】兩巴士險相撞　司機隔窗對罵　1人激動暈倒後身亡

周日（5日）上午，廣東汕頭兩部巴士並排通過綠燈期間差點發生碰撞，涉事的兩名司機其後在各自駕駛座內透過車窗發生爭吵，其中一人在爭吵過程中由於情緒太激動後暈倒。惟救護車到達現場後，暈倒的司機經醫生搶救無效死亡。

巴士司機倪某在爭吵後暈倒，經醫生現場搶救無效死亡。（影片截圖）

據內媒報道，事發當天，司機倪某與吳某各自駕駛的巴士並排通過綠燈時，倪某的車（在吳某車輛右側）向左轉彎，因內輪差的關係，兩車靠得很近，但並沒有互相碰撞。即便如此，兩人還是因此產生誤會。

當兩輛車同時停靠在一個巴士站時，倪某與吳某在各自駕駛座內透過車窗發生爭吵，倪某在爭吵過程中情緒過於激動，現場暈倒。車上乘客對暈倒的倪某進行簡單的急救並報警求助。汕頭汕運公共交通有限公司在接到消息後組織人員趕赴現場，但當救護車到達現場後，倪某經醫生現場搶救無效死亡。具體的發病原因還在調查中。

倪某在駕駛座上與另一個司機隔窗對罵，乘客在一旁勸架。（影片截圖）

據報道，倪某來自安徽，今年五十多歲。由於倪某暈厥時，車輛停留在巴士站，所以沒有造成乘客傷亡。目前涉事巴士公司已對吳某進行停班處理，並帶其到當地派出所協助調查。另外，該公司也已聯繫倪某家屬處理相關善後工作。

（綜合報道）