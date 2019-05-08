【食雞】PUBG兩款手遊即日起正式停服　騰訊推《和平精英》替代

俗稱「食雞」的韓國多人制大逃殺遊戲《絕地求生》（PlayerUnknown's Battlegrounds，PUBG）在全球極受歡迎，其中手機遊戲版本由騰訊公司代理發行， 有內地玩家在周二（7日）深夜發現，中國版PUBG全部兩款手機遊戲均同時宣布停運，翌日營運團隊更發公告稱「測試結束」。與此同時，騰訊推出玩法相似的自家研發「和平精英」，相信就是符合當局規定的替代版本，未來更會讓玩家付費購買道具。

據了解，一般網絡遊戲在內地推出的程序大體是備案、得到備案號、版署送審、審核通過、上司務會、拿到版號。沒有版號的網絡遊戲將直接影響到其商業化營運。

騰訊推出《和平精英》替代「食雞」。（網上圖片）

騰訊在去年2月發行兩款中國版PUBG手機遊戲《絕地求生：全軍出擊》及《絕地求生：刺激戰場》，但一直未獲版號，只能以「測試」的形式運營。雖然「食雞」在中國的熱門程度不亞於騰訊另一款手機遊戲《王者榮耀》，但礙於玩家不能付費購買道具，對騰訊而言收益不高。

事實上，廣電總局早在2017年就稱大逃殺遊戲鼓勵殺戮，「不僅普遍存在大量血腥、暴力內容，而且其類似於古羅馬角鬥場式的遊戲體驗與生存理念的設定，嚴重偏離我國社會主義核心價值觀和中華民族的傳統文化習慣與道德規範，不利於青少年消費者的身心健康」，表明持否定態度，難以獲得出版運營許可。

廣電總局表明對PUBG持否定態度，難以獲得出版運營許可。（網上圖片）

至於《和平精英》則是在上月廣電總局公布的《2019年4月份國產網絡遊戲審批信息》中，其中一款獲得版號的手機遊戲。據介紹，《和平精英》由騰訊光子工作室群自研打造的軍事競賽體驗手機遊戲，甚至有解放軍空軍招飛中心協助指導。《和平精英》同時有限制玩家的年齡，年滿16周歲的玩家才可獲得遊玩。

（綜合報道）