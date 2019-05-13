廣西高中推學生版華為手機　可過濾不良信息、記錄違規行為

中國科技巨頭華為一直否認美國指控，指其設備中帶有「後門」，可以為中國政府收集情報。 不過近日在廣西柳州，就有銷售商向家長推介華為的手機，開宗名義講明可以在遠端平台將手機自動鎖死，又可監控和記錄學生使用手機時的違規行為。 事件引發熱議。華為回應指，該手機的學生管控平台由第三方軟件公司開發。

銷售商向廣西高中家長推銷華為手機時，表明手機有管控作用。(網上圖片)

定製版手機可記錄用戶違規行為，還能遠端操控手機開關。(網上圖片)

近日柳州一高中家長會上，校方向家長推薦學生定製版華為nova 4手機，6GB+128GB版本僅需為2499元人民幣，較市價便宜200元。

校方可透過平台統一管理全校學生使用手機的時間，在上課、午休、晚休，甚至是周末、放假期間，都能讓手機自動鎖死，避免學生過度使用。此外，系統還能自動過濾5億條色情、暴力等不良訊息，學校可透過後台對學生推送校方通知，當學生使用手機出現違規行為，系統會自動記錄下來。

事件引發熱議，除了似乎證實了華為的確存有後台，可儲存、監控用家的資料外，亦有人關注學生的私隱被侵犯。不過，華為其後發聲明指，活動是廣西眾合壹訊信息科技有限公司單方面宣傳行為，華為對此毫不知情。手機中的學生管控平台是眾合壹訊信息科技有限公司應校方需求聯繫第三方軟件公司開發，並非華為武漢研究所開發。華為又指，會對擅自使用華為名義進行虛假宣傳的行為嚴肅追責。

（綜合報道）