【中美貿易戰】《新聞聯播》重申中方立場　男主持鏗鏘讀稿獲激讚

撰文：葉琪
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央視在周一（14日）播出的《新聞聯播》意外地引起網民激讚，事緣男主持人康輝在「國際銳評」中以鏗鏘有力的語氣讀稿，內容是中國對中美貿易戰的立場，被認為是中國的強硬回應。
康輝以鏗鏘有力的語氣讀稿，重申中國對中美貿易戰的立場，引起不少網民的激讚。（央視截圖）
對於美方發起的貿易戰，中國早就表明態度：不願打，但也不怕打，必要時不得不打。面對美國的軟硬兩手，中國也早已給出答案：談，大門敞開；打，奉陪到底。經歷了五千多年風風雨雨的中華民族，甚麼樣的陣勢沒見過？！在實現民族復興的偉大進程中，必然會有艱難險阻甚至驚濤駭浪。美國發起的對華貿易戰，不過是中國發展進程中的一道坎兒，沒什麼大不了，中國必將堅定信心、迎難而上，化危為機，鬥出一片新天地。
無論外部風雲如何變幻，對中國來說，最重要的就是做好自己的事情，不斷深化改革，擴大開放，實現經濟高質量發展。美國下一步是要談，還是要打，抑或是採取別的動作，中國都已備足了政策工具箱，做好了全面應對的準備。這正如習近平主席所指出，中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘；狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海；經歷了無數次狂風驟雨，大海依舊在那兒！
據了解，上述內容是中國國際廣播電台網站「國際在線」的一篇評論文章的節錄，題為《中國已做好全面應對的準備》。分析認為，《新聞聯播》本是中國的重點時政新聞節目，政治價值不言而喻，如今借《新聞聯播》直接向全中國人民重申中國對中美貿易戰的立場，做法罕見，意義亦殊不簡單。
（微博）
網民激讚：
這才是真正的大國風範。
堅定的眼神和話語 。
有氣魄，有氣勢 。
讚，燃起了愛國情懷，給祖國點讚啊！
我的媽！這個新聞聯播好燃！！大國風範！