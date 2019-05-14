【中美貿易戰】《新聞聯播》重申中方立場　男主持鏗鏘讀稿獲激讚

對於美方發起的貿易戰，中國早就表明態度：不願打，但也不怕打，必要時不得不打。面對美國的軟硬兩手，中國也早已給出答案：談，大門敞開；打，奉陪到底。經歷了五千多年風風雨雨的中華民族，甚麼樣的陣勢沒見過？！在實現民族復興的偉大進程中，必然會有艱難險阻甚至驚濤駭浪。美國發起的對華貿易戰，不過是中國發展進程中的一道坎兒，沒什麼大不了，中國必將堅定信心、迎難而上，化危為機，鬥出一片新天地。