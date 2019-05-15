北京4山羊兩日兩闖懸崖　主人向消防員求助被網民狠批

消防員救貓救狗的情況時有發生，但北京懷柔的消防員日前就有更特別的經歷。 消防員接報後，登上懸崖救回了被困的山羊。但有網民就認為，山羊爬山能力足以自行應付上落山，毋須消防員拯救，批評山羊的主人浪費公共資源。

4隻山羊連續兩日走上同一個懸崖，令主人十分擔心。(網上圖片)

5月13日晚上約7時時，懷柔消防支隊湯河口中隊接報指，在懷柔北部山區的長哨營鎮窩溝門村，四隻山羊被困在垂直90度的懸崖峭壁上。報案人是當地一名年近60歲的村民，他散養着11隻山羊，3天前他發現少了一隻大羊和三隻小羊，直到13日晚上才在懸崖上發現牠們的身影，老人本想拿繩子上懸崖救羊，但村民指太危險，勸他報警，消防隊員到場後很快將四隻羊救下來。怎料次日下午2時多，又接到了這名村民的報警，指那四隻羊又上了懸崖，而且是同樣位置。