北京4山羊兩日兩闖懸崖　主人向消防員求助被網民狠批

撰文：江川
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消防員救貓救狗的情況時有發生，但北京懷柔的消防員日前就有更特別的經歷。
消防員接報後，登上懸崖救回了被困的山羊。但有網民就認為，山羊爬山能力足以自行應付上落山，毋須消防員拯救，批評山羊的主人浪費公共資源。
4隻山羊連續兩日走上同一個懸崖，令主人十分擔心。(網上圖片)
5月13日晚上約7時時，懷柔消防支隊湯河口中隊接報指，在懷柔北部山區的長哨營鎮窩溝門村，四隻山羊被困在垂直90度的懸崖峭壁上。報案人是當地一名年近60歲的村民，他散養着11隻山羊，3天前他發現少了一隻大羊和三隻小羊，直到13日晚上才在懸崖上發現牠們的身影，老人本想拿繩子上懸崖救羊，但村民指太危險，勸他報警，消防隊員到場後很快將四隻羊救下來。怎料次日下午2時多，又接到了這名村民的報警，指那四隻羊又上了懸崖，而且是同樣位置。
消防員要在近乎垂直90度的懸崖上將山羊趕下來。(網上圖片)
中隊隊長趙小威表示，懸崖高大概30米，四隻羊被困在中間位置，離地面15米左右。他們計劃通過索降，將消防員送到山羊被困位置，然後給每隻羊套上繩索，再逐隻將牠們送回地面，但由於山羊膽小且警惕性很高，套繩索非常困難，很難讓牠們被吊著離開不容易，於是消防員改用「暴力」一點方法，邊嚇唬，邊用腳踢牠們下去。最終亦成功將4隻山羊交回村民手裏，山羊並無受傷。
事件引起網民熱議，但不是讚揚消防員英勇，而是批評散養山羊的村民浪費公共資源。網民認為山羊的攀爬能力出眾，根本毋須消防員拯救也可自由在懸崖上上上落落。但亦有網民為村民辯護，指村民請消防員上山把羊趕下來，是為了保護自己的私產，避免山羊不知所蹤。
（北京晚報）