【生物膠水】中國研發「Matrix Gel」　大動脈或心臟損傷即時止血

浙江大學和華東理工大學的聯合研究團隊，成功研發出一種俗稱為「生物膠水」的仿生水凝膠物料「Matrix Gel」，可以在極短時間內完全止住大動脈損傷和心臟穿透傷的大量出血。 相關研究成果周三（15日）已在科學雜誌《Nature Communication》上發表。

由浙江大學醫學院教授歐陽宏偉團隊與華東理工大學教授朱麟勇團隊合作研發的「Matrix Gel」，是一種以模仿人體組織軟骨，以軟骨的主要膠原和多糖成分製作的「生物膠水」，具體主要成分是用甲基丙烯酸甲酯修飾的明膠（GelMA）和用鄰硝基芐基類光扳機分子（NB）修飾的透明質酸(HA-NB)。「Matrix Gel」特別之處是成份對光線敏感，被紫外光照射後會迅速生長兩層結構，從液體變成固體，一方面大幅增加強度，且有相當好的黏附力表現。

浙江大學醫學院教授歐陽宏偉。（網上圖片）

華東理工大學教授朱麟勇。（網上圖片）

據了解，快速止血和傷口封閉向來是臨床上的巨大需求，但至今止血方法或產品的速度都較慢。一般止血物料有四大要求，包括在潮濕環境的黏附力、能承受血壓周邊的擠壓和摩擦、生物相容性，以及操作簡單快速。然而，目前沒有一款臨床止血產品能夠滿足良好潮濕環境黏附力的要求。

研究團隊用活豬做實驗，其中在豬隻左心室壁穿透傷止血實驗中，即使被用內徑6毫米的鐵管穿透左心室，血液噴湧而出，但塗上「Matrix Gel」並用紫外光照射2次至4次後，傷口就能被完全封閉，且全部操作都是在30秒內完成。而在豬隻頸動脈血管損傷止血實驗中，「Matrix Gel」被證明可最高承受350mmHg的壓力，4毫米至5毫米的傷口能夠在20秒內完全封閉，手術後再無滲血。

豬隻左心室壁穿透傷止血實驗。（Nature Communication）

兩項實驗在手術後豬隻全部存活，前者各項生化指標均在正常範圍，未有出現心臟缺血和心梗等情況，後者的血流量亦無明顯減小，血管通暢，沒有形成血栓。此外，「Matrix Gel」在兩周後均仍然貼敷，組織學切片同時顯示傷口已經基本修復。

（綜合報道）