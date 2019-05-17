【非洲豬瘟】豬肉價格同期急增近五成　發改委：必要時會採取措施

內地非洲豬瘟疫情肆虐，所有省市區均已中招，甚至香港都不能倖免，上水屠房一隻從廣東入口的豬隻內臟，被驗出帶有非洲豬瘟病毒，屠房6000隻活豬要全部銷毀，要到下周才有新供應，一時間豬肉價格急升。 國家發改委新聞發言人孟瑋在周五（17日）承認，受非洲豬瘟疫情等因素疊加影響，後期活豬和豬肉價格可能會有一定幅度上漲，表明必要時將採取相關措施穩定供應和價格。

香港水屠房驗出豬隻內臟有非洲豬瘟病毒，6000隻活豬全部銷毀，一時間全港大多數豬肉檔都要停業。（資料圖片）

孟瑋表示，今年農曆新年過後，活豬價格從低位快速上漲，至4月份後則企穩回落。截至5月8日，全國平均活豬出場價格為每公斤15.16元（人民幣．下同），比年初上漲8.9%，並較同期大幅上漲45.8%。孟瑋解釋，出現大幅上漲是由於去年同期活豬價格基數較低，當時是每公斤僅10.4元，是2011年以來的最低水平，若從較長周期看，當前活豬價格比2015年初至今的平均值要低2.1%左右。

孟瑋指出，受非洲豬瘟疫情、「豬周期」等因素疊加影響，後期生豬和豬肉價格可能會有一定幅度上漲，但由於中國的畜禽、水產、禽蛋等生產供應充足，居民消費不會有大影響。孟瑋表明，發改委將繼續密切監測活豬和豬肉價格走勢，並會同有關部門做好調控工作準備，必要時將采取相關措施穩定供應和價格，保障民眾基本生活。

（中新網）