湖北五旬單身女欲留遺產給兩愛犬　公證處：無法可依愛莫能助

在湖北宜昌市，一名58歲女子因為單身、獨居、年齡大和身體不適等諸多原因，希望訂立遺囑將遺產留給兩隻愛犬。不過，她到官方公證處諮詢辦理相關事宜時，卻被職員告知無法可依，他們愛莫能助。

湖北一名女子，想將遺產留給兩隻愛犬。（示意圖／網上圖片）

現年58歲的趙遠芳住在宜昌中心城區，有一間逾600尺的房屋。她的父母已經去世多年，沒有兄弟姐妹，也一直保持單身，沒有兒女，平時就和所養的貴婦犬和拉布拉多犬相依為命。因為覺得自己身體不好，趙遠芳想訂立一份遺囑，等將來自己去世，就委託別人把現在住的房子賣掉，將錢給兩隻狗繼承。

為此，她最近到宜昌市三峽公證處詢問辦理相關贈與的事項。一名公證員表示，他從事公證幾十年，仍是第一次遇到把遺產贈給愛犬的訴求。於是，他向省內的公證部門諮詢問類似事情該如何辦理。

動物無法成為遺產繼承主體

據了解，湖北省目前還沒有將遺產贈給動植物的先例。而根據中國《繼承法》，繼承人是以人為主體的，狗作為動物，無法作為繼承的主體。公證處職員表示，儘管他很理解趙遠芳的想法，但因無法可依，的確愛莫能助。

湖北律師殷書國就事件指出，雖然中國《繼承法》不承認以動物繼承遺產。但理論上，趙遠芳可以通過具有法人資格的第三方機構，簽訂一份財產的贈與管理和使用文件，以完成自己意願。

（三峽晚報）