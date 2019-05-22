【無妄之災】警方銷毀煙花爆竹釀巨爆　安徽逾百房屋受損一人受傷

安徽安慶太湖縣新倉鎮日前發生猛烈爆炸並傳出巨響，周邊多條村逾百間房屋受損，至少有一名村民被掉落的玻璃砸傷。 原來太湖警方當時正在附近集中定點銷毀收繳得來的煙花爆竹，未料竟發生意外。

「當時我在家剛吃過早飯，突然一聲響，感覺像地震一樣，我趕緊跑出家門，我們家鄰居也一起跑出家門」，沙壩村村民賈女士憶述，事發在上周六（18日）上午，事後其二樓有十多塊瓷磚碎片掉落地上，廁所的彩色玻璃門亦受震動影響出現多條明顯裂紋。其他村民亦表示，聽到巨響後不少人逃到屋外，「大家都以為地震了，很多村民家的窗戶玻璃被震掉下來，有的村民家房屋被震裂了。」

現場有大量銷毀煙花爆竹後產生的廢棄物。（新安晚報）

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至於受傷的女村民，據悉當時她正在收拾灶台，爆炸產生衝擊波震碎廚房的玻璃窗震碎，她被砸到頭上，頓時血流如注，幸獲緊急送院搶救後已無生命危險。

村民隨即報警求助，發現原來是太湖警方在附近一處地點集中銷毀煙花爆竹所致，行動現場是河壩北側的空地，至今仍然留下大量痕迹，並有十多名工作人員在清理現場。負責指揮的男子亦承認，就是在清理銷毀煙花爆竹後產生的廢棄物。

太湖縣安監局危化股負責人回應指，警方的銷毀行動確導致附近不少房屋受損，事發後鎮政府、當地煙花爆竹行業協會等已派人前往各條村排查處理，但坦言不清楚為何會發生意外，「公安部門每年也都這麼組織處理（銷毀煙花爆竹）的，以前沒有出現過這種情況。」

警方相關負責人則指，全縣未有全面禁放煙花爆竹，而根據規定，收繳的違規煙花爆竹每年都會由公安機關集中統一銷毀，之所以選擇在河壩北側的空地，一來地勢較開揚，二來距離最近的房屋亦較遠。警方數年前開始已在該處銷毀煙花爆竹，從未發生過類似意外，「去年是2018 年6 月份銷毀的，考慮到6月份天熱，今年提前了一點。」據統計，今次一共有3條村受波及，合計有近百間房屋受損。

工作人員在清理銷毀行動後的廢棄物。（新安晚報）

太湖警方認為，殃及民居可能是與當天的氣壓較低有關，加上煙花爆竹的種類問題，「銷毀的煙花爆竹中有煙花類2000多件，爆竹類300多件。」太湖警方指，今後此類集中銷毀行動將會考慮相關問題，或會重新選址分批分量銷毀，「量小一點分批銷毀，安全性相對高一些，但操作可能不會一天完成，因為還要等現場冷卻下來，才能進行下一次銷毀，今後會改進相關工作。」

（新安晚報）