【高空極限運動】吳詠寧挑戰期間失手墮樓亡　直播平台須賠償惹議

經常在網上直播，被譽為「高空極限運動第一人」的吳詠寧，於2017年底挑戰湖南長沙某高樓期間，失手墮樓身亡。 吳詠寧的家人認為多間直播平臺未盡審查及監管義務，向法院提起訴訟，目前已獲「花椒直播」賠償各項損失共計3萬元（人民幣．下同）。

吳詠寧是高空極限挑戰領域的網絡紅人，擁有超過130萬的粉絲。（微博）

事發在2017年11月8日下午，吳詠寧當時在湖南長沙華遠國際中心的樓頂平台，挑戰空中引體上升，可惜掙扎約20秒，再無力返回平台，最終失手墮樓身亡。吳詠寧本身是湖南寧鄉人，曾經做過「武行」，亦在浙江橫店當過「茄哩啡」。自2017年2月起，吳詠寧在多間直播平台直播高空極限挑戰，旋即成為該領域的網絡紅人，擁有超過130萬的粉絲。

吳詠寧出事後，不少網民都認為此類極限運動太危險，不適合在網上播出，其後美拍、快手、火山小視頻等直播平台亦相繼下架吳詠寧的帳戶和相關影片。

吳詠寧母親何女士事後提告，並於周二（21日）獲北京互聯網法院一審宣判勝訴，判決花椒直播要賠償。有關判決引起熱議，網民反應兩極，有的認為直播平台理應一分錢也不賠，有的則認為只有3萬元太少。

吳詠寧在2017年11月8日失手墮樓身亡。（網上圖片）

對此，何女士的代表律師解釋，事實上家屬清楚吳詠寧墮樓身亡的主要原因與直播平台無關，其責任相對較小，故訴請的賠償金額並不高，家屬並不是要敲詐或漫天要價。家屬認為，花椒直播等直播平台明知吳詠寧發布的影片都是冒着生命危險拍攝，卻沒有告誡和制止，甚至鼓勵和推動，例如花椒直播曾在2017年9月推廣新版本時，邀請吳詠寧合作，要求其在大樓樓梯上表演「將身體懸掛在樓梯處」，屬於未有盡到安全提示、安全保障的義務，應對吳詠寧之死承擔一定侵權責任。