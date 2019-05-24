上市公司深大通被立案調查竟暴力抗法　中證監女稽查人員受傷送院

在深交所上市的深圳大通實業股份有限公司，據內地傳媒報道，日前有證監會稽查人員前往送達《立案調查通知書》時，不但被該公司相關人員拒絕接收，甚至在人身及言語上攻擊稽查人員。 深圳南山區高新園派出所其後介入，證監會稽查人員亦在警方的見證下，將《立案調查通知書》留置在深大通的辦公室，完成送達程序。 事後深交所譴責深大通及相關人員，涉案的3名深大通人員，最終分別被警方處以警告及行政拘留。

深大通相關人員不但拒絕接收證監會稽查人員前往送達的《立案調查通知書》，更在人身及言語上攻擊稽查人員。（央視）

據報道，事發周三（22日）下午2時許，證監會稽查總隊一行4人來到位深大通的辦公室，表明身份並說明來意後，獲接待處的工作人員通知公司行政負責人羅某某出面接待。稽查人員向羅某某出示執法證及《立案調查通知書》，要求她通知公司高管。羅某某其後就用微信向深大通董事長袁娜留言，但一直未獲回覆。

報道續指，由於遲遲未有回覆，稽查人員遂製作執法筆錄，記錄到訪深大通的實際情況，並要求羅某某作為本次留置送達見證人簽字確認，「但是，羅某某通了一個電話後，轉變態度，拒絕對執法筆錄簽字確認」。未幾更有多名深大通的職員前來，其中一名男子自稱是公司司機，聲稱有文件需要羅某某去送，要將其帶離現場。

稽查人員指羅某某正配合證監會工作，暫時不能離開，希望由他人代替羅某某送文件，「隨後事態開始失控，包括上述自稱司機在內的兩名男子上前，要強行帶走羅某某。稽查人員阻止，一名男子一把打落稽查人員的執法紀錄儀，並推撞稽查人員。之後，又進行了言語上的攻擊，以及恐嚇」。過程中有一名女性稽查人員受傷要送院。

報道引述其中一名稽查人員事後表示，雖然曾經有遇過不配合執法的公司及職員，但十多年來從未見過會有上市公司暴力反抗執法。

證監會稽查人員最終要在警方的見證下，將《立案調查通知書》留置在深大通的辦公室，完成送達程序。（微博）

據了解，今次深大通及實際控制人姜劍被立案調查，原因就是此前在證監會履行職責過程中未予配合，涉嫌違法相關證券法律、法規。事緣在去年夏天，證監會稽查人員到深大通控股方的辦公地山東青島展開監督檢查，當時深大通的董秘及財務總監負責接待。但在交流過程中，董秘借口外出，一直未歸，至於財務總監在執法文書上簽字，簽上的卻並非自己的名字，而是「深大通」三個字。其後更有自稱負責公司公關事務的李某，以無法核實身份為由，恐嚇及言語攻擊稽查人員。事件經調查人員多次溝通後，姜劍曾為此到證監會接受詢問，但仍然拒絕配合調查。

（證券時報．e公司）