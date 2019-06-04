山西柳林首富陳鴻志涉黑案被提公訴　78人涉案　罪名多達13項

山西警方去年9月破獲一特大涉黑集團，其首腦、山西柳林首富陳鴻志曾為風水修改黃河河道，在家門口修建大壩。陳鴻志等39名疑犯當時被依組織、領導黑社會性質組織罪等多項罪名批准逮捕。 據山西省人民检察院微信公眾號最新消息，山西長治檢方日前依法對陳鴻志等78人，以涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪等13項罪名提起公訴。該案正在進一步辦理中。

山西柳林首富陳鴻志。（資料圖片）

檢方依多達13項罪名對陳鴻志等78人提起公訴，包括「涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪」、「包庇、縱容黑社會性質組織罪」、強迫交易罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、搶奪罪、破壞生產經營罪、尋釁滋事罪、妨害作證罪、幫助毀滅證據罪、窩藏罪、非法佔用農用地罪、非法採礦罪。

曾為家宅風水改黃河河道

據早前報道，陳鴻志在家鄉柳林縣孟門鎮李家塔，擁有一座背靠靠山、前望黃河，面積達3800多平方米的住宅。專案組警員表示，該處民宅造價非常昂貴，看起來非常奢華；陳鴻志還為了「風水吉利」將黃河河道改修，在家門口建起大壩。陳鴻志被捕後，警方陸續在全國各地發現他341處房產，估價50.1億元（人民幣．下同）。

山西警方破獲這個涉黑集團後，經初步估算，涉案金額約78.4億元。其中陳鴻志名下黃金共20公斤，價值超過550萬元，手錶12隻，價值約800萬元。此外還有大量的瓷器、掛件、字畫、石頭、玉器、名酒、車輛等物品。

報道指，以陳鴻志為首的犯罪集團，是一個具備了所有黑社會組織犯罪特徵的、以公司型架構為載體的犯罪集團。這個犯罪集團主要涉及煤炭和相關的煤礦事物。「以打開路」是陳鴻志犯罪集團的一個首要特點，暴力手段貫穿在陳鴻志黑惡發家之路的始終。除了通過對社會上群眾實施過多起毆打外，該集團還對內部員工實施毆打和體罰。

（綜合報道）