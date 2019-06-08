【侵權】幫友還人情無辜「被代言」　莫言提告獲賠210萬元破紀錄

諾貝爾文學獎得主、中國作家莫言今年2月將深圳一間公司告上法庭，控告對方嚴重侵犯其姓名權和肖像權。 深圳市寶安區法院日前一審宣判，莫言獲賠償210萬元（人民幣．下同），創下名人人格權糾紛案判罰的新紀錄。

莫言與玉瓷科技創辦人董震雷的合照。（網上圖片）

事緣自去年底起，內地網上出現大量與莫言有關的陶瓷產品廣告代言影片及圖文，例如有影片聲稱莫言在家中用過「玉瓷科技」的純陶瓷養生鍋後，給予極高評價，更邀請該公司創辦人董震雷到家中作客，「為其題詞，以戰友相稱，聊文學、聊陶瓷」。

但實情是莫言與董震雷素不相識，後者之所以會有與莫言的合照及書法題詞，只因莫言曾經受朋友所託幫忙「還人情」，未料卻遭人利用侵權牟利。

玉瓷科技未獲授權下擅自將莫言的姓名、照片以及書法作品用於企業宣傳影片及廣告中，在網上公開傳播、混淆視聽，以謀求經濟利益。例如江西九江有市民聽信廣告後投資數十萬元，最終血本無歸。玉瓷科技甚至被指涉嫌傳銷，不直接銷售陶瓷鍋，卻是通過發展下線人員入會獲得收益。

玉瓷科技甚至被指涉嫌傳銷。（網上圖片）

法院一審判決認為，玉瓷科技未經莫言許可使用其姓名與形象進行商業宣傳，製造莫言為其產品代言的廣告形象，侵犯莫言的姓名權和肖像權，應承擔相應的法律責任。法院判令玉瓷科技立即停止侵權行為，刪除涉案相關侵權訊息，同時要在報章上刊登致歉信，賠禮道歉、消除影響，並賠償莫言財產損失200萬元以及精神損害撫慰金10萬元。

（新浪財經綜合）