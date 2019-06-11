廣西男子醉駕撞倒電單車司機並拖行一公里致死　一審被判死刑

廣西玉林一名男子於2017年酒後駕駛，撞倒途人及一輛電單車。男子不僅未有處理，竟然還繼續開車離去，將被卡住的電單車司機拖行約一公里致其死亡。 今日（11日）廣西玉林市中級人民法院一審以故意殺人罪，判處被告死刑，剝奪政治權利終身。

被告吳惠忠一審被判死刑。（廣西法院微博）

案情指，2017年8月9日晚上9時許，被告人吳惠忠飲酒後駕駛私家車，行駛到玉林市玉州區沂山路進士路口時，將一名姓劉的行人撞倒後，再撞倒一輛電單車，電單車上有一名姓鍾的男司機及其兩個女兒，兩名女童被撞後倒地，同時電單車司機的腳和電單車均被卡在涉事私家車的前防撞杠上。群眾見狀立即上前拍打私家車車窗，要求司機下車處理。但吳惠忠在稍作停留後，又開車加速離開，致使被卡着的電單車司機連同電單車一同被拖行，電單車與地面摩擦發出大量火花。

電單車司機被拖行一公里左右後，自行從私家車的防撞杠上鬆脫，經送院搶救無效死亡。吳惠忠繼續駕車逃逸，在逃至玉林市汽車總站，被警察拘捕。經檢驗後，吳惠忠案發時血液檢出乙醇成分，含量為271毫克/100毫升。

法院認為被告人吳惠忠明知其行為可能產生致被害人死亡的結果，但放任此結果的發生，其行為構成故意殺人罪，一審決定判吳惠忠死刑，剝奪政治權利終身。

（澎湃新聞）