【四川地震】預警系統奏效！　震央鄰近地區提前10秒廣播助逃生

四川宜賓長寧縣雙河鎮在周一（17日）深夜發生黎克特制6.0級地震，鄰近不少地區都有明顯震感。 所幸是當地地震預警系統成功發揮作用，距離震央34公里的宜賓市提前10秒獲得預警，較遠的成都市亦能提前61秒獲得預警，此舉為不少民眾爭取到了逃生時間。

成都、宜賓、德陽、資陽、廣元等地都有成功發出地震預警。例如在成都市區，不少市民在地震前就收到所在社區通過廣播發出的預警；德陽，資陽等地的廣播電視機構，亦有通過電視提前發布預警。

廣元市的地震預警。（中新網）

據了解，該地震預警系統是由成都高新減災研究所提供，「不要小看這幾秒到幾十秒的時間」，所長王暾指出，研究表明有3秒預警時間，已能減少14%傷亡，10秒及20秒時，更能減少傷亡高達39%及63%。

王暾表示，地震預警系統是利用電波較地震橫波傳播速度更快的原理，在其抵達前，提前數秒到數十秒發出全自動秒級響應的地震預警警報，準確性和及時性已達世界先進水平。至今8年來，成都高新減災研究所通過廣播、電視、手機、專用接收終端等多種途徑，已公開預警40次破壞性地震，無一漏報誤報。

涼山州西昌市的地震預警。（中新網）

地震發生時，與研究所合作的電視台會在接受到預警信號後，直接電視屏幕上彈出「何地正發生地震，地震橫波將於多久到達當地」的資訊，一般民眾亦能直接在手機安裝「地震預警」App，第一時間知悉地震發生。

「5、4、3、2、1」，雖然地震預警是及時逃生的其中一個關鍵，但當地有不少網民就抱怨預警倒數計時的通知方式，「大半夜的突然響起倒計時」、「20秒開始倒計時，到了0的時候就地震了？」、「我聽到了地震倒計時，40！38！32！讀秒，心好緊！」

（綜合報道）