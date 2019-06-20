【假結婚真斂財】四川村官倒賣戶籍：16年賺130萬元　獲刑6年半

四川省綿陽市一省村民小組組長長年透過假結婚、假收養等手段，為對方辦理戶籍遷移手續等待日後拆遷賠償，村幹部每次賺取數萬元人民幣。 他6年來一直靠這一條「財路」，16年來斂財130多萬元，最終東窗事發，被判監6年半。

四川省綿陽市涪城區石塘鎮蟠龍村第七村民小組原組長劉興洪曾多次結婚，被當地村民稱為「結婚離婚專業戶」。由於他每次的婚姻皆很短暫，引起涪城區紀委監委的注意。

由於石塘鎮近年經濟發展迅速，鎮上居民因為徵地拆遷獲得了賠償，為此不少外地居民希望到該鎮落戶，想通過分了宅基地建房後，在徵地拆遷過程中能享受拆遷補償款、購買社保和養老保險。但要辦理戶口遷移手續，需要得到村民小組長同意，於是劉興洪就利用這個機會賺大錢。

據劉興洪事後交代，他幫每次婚後兩三個月，當對方戶籍遷移手續辦好並分得宅基地後，便立即離婚。每辦成一個，劉興洪就收取對方3萬元到10萬元不等。2002年以來，劉興洪通過自己假結婚3次、假收養1次，安排村民假結婚15次、假收養10次，非法獲利136萬元。他最終在2018年8月被立案調查，同年12月被判監6年半，並沒收財產50萬元及將違法收益上繳國庫。

（中國紀檢監察報）