【人財兩空】犯罪集團安排越南女非法入境　專搵農村男性婚姻詐騙

中國公安部在周五（21日）通報中國與緬甸、柬埔寨、老撾、越南及泰國的聯合打擊拐賣人口行動情況，其中有提到福建警方成功破獲一個安排越南籍騙婚女非法入境進行婚姻詐騙的犯罪集團，活動範圍分布在全國14個省市區，涉及44宗同類案件。

其中一名受害人卓某於去年9月2日向警方報案，稱被一名越南女子以結婚收取聘金為由騙走10.7萬（人民幣．下同）。警方發現，卓某的情況並非個案，背後極可能有一個有組織婚姻詐騙犯罪集團。

公安部通報該案案情。（中國長安網）

專案組以卓某被詐騙案為起點，不斷深挖擴線，逐步將該犯罪集團連根鏟除，分別在福建福州、漳州長泰縣、江西上饒等地，先後抓獲阮文海、陳氏夢柯、胡氏名秋等25名越南籍疑犯及陳某等6名中國籍疑犯。

警方指，該犯罪集團分工、層次非常明確，先安排越南籍騙婚女非法入境，鎖定中國農村的條件困難未婚男性，以相親結婚索取聘金為由騙得錢財，並佯裝同意結婚、一同生活。騙婚女其後會暗地裏聯系阮文海、陳氏夢柯等人，發送定位資料後，由對方安排接應逃走，令受害人最終「人財兩空」。

公安部表明，任何涉外婚姻介紹機構都是非法。（網上圖片）

公安部刑事偵查局副局長陳士渠表明，按照中國法律規定，任何涉外婚姻介紹機構都是非法，國內婚姻介紹機構和其他任何單位都不得從事涉外婚姻介紹業務，任何個人不得採取欺騙手段或者以盈利為目的從事或者變相從事涉外婚姻介紹活動。

（綜合報道）