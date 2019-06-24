內地農村存在因婚致貧　官方要求遏制天價彩禮

內地農村辦喜事攀比風氣盛行，農業農村部副部長韓俊今日（24日）在新聞發布會上表示，要遏制天價彩禮等不良現象。 他又提到有農村中有兒子結婚成家後，但是父母成為貧困戶，認為存在因婚致貧的現象。

內地農村支付禮金要比拼排場，動輒十幾萬元人民幣或更高。(資料圖片)

在國新辦新聞發布會上，韓俊說道，去年農村常住人口有5.6億人，較20多前的高峰期減少了3億人。但同時，在農村變革中，傳統的價值觀念不斷遭到衝擊。現在農村在鄉村文明方面存在很多突出的問題，譬如不養父母、不管子女、不守婚則、不睦鄰鄰里等有悖家庭倫理和社會公德的現象還不少，一些地方紅白喜事大操大辦，攀比之風盛行。

農業農村部每年都要搞駐村調查，發現農民現在消費第一支出就是食品，第二支出就是人情禮金，超越了看病的支出。韓俊指，七八十年代結婚禮就一、兩百塊錢，九十年代達到一萬元，現在禮金都是十幾萬甚至更多。他在下鄉調研會經常聽到有人講，某家的兒子結婚成家了，但是父母成了貧困戶了。韓俊承認，農村地區確實存在「因婚致貧」的現象，名目繁多的人情禮金讓農民背上了沉重的人情債。

韓俊表示，會加強和改進鄉村治理，反對天價彩禮、鋪張浪費、對婚喪大操大辦，以及反對有悖家庭倫理和社會公德的現象。他又指，問題不是發幾個政府文件或者開幾個會就能夠解決，而是需要農民在充分協商的基礎上制定出村規民約，建立了村莊紅白理事會等自治組織去解決問題。

（澎湃新聞）