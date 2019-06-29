【令人髮指】拒絕男子深夜搭訕加微信好友　山西女被當街侮辱毆打

近日，在山西太原，一名女子深夜在街角獨自玩手機時，多名陌生男子上前搭訕索要微信。女子拒絕後，竟遭到對方出言辱罵，更被他們抱摔在地、掌摑狂踢，打成重傷。

麗麗左頂頭皮裂傷，左額顳頂頭皮下血腫，還因為事件出現中度抑鬱症狀。（網上圖片）

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事件發生於6月14日凌晨，家住山西太原小店區的麗麗（化名）與丈夫吵架，她一個人走到家附近的小巷角落玩手機。突然，一名陌生男子上前搭訕，要求加微信好友。

麗麗拒絕後，男子與其三名同伴隨即起哄，不斷出言侮辱。麗麗和他們理論時，卻遭到其中三人毆打，被摔在地上不斷拳打腳踢和掌摑超過20下。由於她身體瘦弱，完全無法抵抗，身體多處受傷。準備報警時更發現，手機已被他們搶走。後經醫院診斷，麗麗左頂頭皮裂傷，左額顳頂頭皮下血腫，還因為事件出現中度抑鬱症狀。

警方隨後介入事件調查，並於昨日（28日）發出通報稱，兩名涉案疑犯已被捕歸案，目前正在進一步偵查中。

事件引起網民熱議，有人批評打人者「豬狗不如」，也有人質疑警方反應太慢，事發於14日，卻要到兩周後才將疑犯拘捕，「只有曝光了就抓住了」：