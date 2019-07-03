【千等萬等】九寨溝景區修復工作進展良好　國慶假期開放部分景點

四川阿壩州九寨溝縣前年8月初發生黎克特制7.0級地震，著名的九寨溝景區遭到嚴重破壞，翌日宣布暫停接待遊客。 雖然去年3月曾開放部分景點，但無奈又再因暴雨引發山泥傾瀉，景區自當年7月1日起繼續關閉。 及至近日，九寨溝旅遊集團副總經理廖青終於宣布，景區的修復工作進展良好，有望今年啟動試營業，部分景點更可在10月1日的國慶假期對外開放。

廖青在上周日（6月30日舉行的九寨溝文化旅遊發展戰略座談會上提到，現時景區主要是進行道路施工，「以前我們到九寨主要看水，以後我們還能看山、觀賞文化活動。」廖青又表示，當遊客重新來到九寨溝，就會發現經過兩年休憩，「九寨溝更美了。」

九寨溝景區的修復工作進展良好。（視覺中國）

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此外，相關負責人亦透露，九寨溝的災後重建工作穩步推進，目前「藏民印象九寨」已完成重建，而為進一步提升文化和旅遊魅力，九寨溝縣堅持每月都舉辦文旅活動，利用舞臺劇、熊貓舞等，塑造九寨溝熊貓文化品牌，同時亦推進九寨溝民宿旅遊平台建設等項目。

九寨溝在地震中遭遇嚴重破壞。（視覺中國）

九寨溝縣境內在2017年8月8月發生7.0級地震，九寨溝景區的接待條件受到嚴重影響，景區管理局隨後宣布自8月9日起停止接待遊客。經過約7個月的恢復重建，景區在2018年3月開放部分景點。未料3個多月後，九寨溝縣遇到持續強降雨天氣，6月25日晚上更發生嚴重山洪傾瀉，管理局再宣布自7月1日起採取臨時性閉園措施，暫停接待遊客。

（綜合報道）