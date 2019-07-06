中國首顆智能衛星「天智一號」獲階段性成果　試驗10多項新技術

中國首顆軟件定義衛星「天智一號」近日被宣布在軌試驗取得大量階段性成果，多項新技術成功通過驗證。

據內地傳媒報道，軟件定義衛星又被稱為智能衛星，是指以天基先進計算平台和星載通用操作環境為核心，採用開放系統架構，支持有效載荷即插即用、應用軟件按需要加載、系統功能按需要重構的新一代衛星系統。

天智一號展開星箭分離成像、自主請求式測控、太空目標成像等10多項在軌試驗。（中新網）

天智一號在軌運行至今已有半年時間，成功通過軟件上載的方式，展開星箭分離成像、自主請求式測控、太空目標成像等10多項在軌試驗，涉及智能測運控、智能資訊處理等多個方面。

天智系列衛星總設計師趙軍鎖指，隨著衛星的數量愈來愈多，管控難度亦愈來愈大，「這樣的話我們要希望能夠衛星的智能化程度提高，然後星上它能夠自主地去定軌，根據自己的任務需求去再找地面站，讓地面站按需給它提供服務」。

天智一號在去年11月發射升空。（中新網）

根據規劃，有關方面還將研製和發射一系列天智新技術試驗衛星並展開在軌試驗，以求突破天基超算、智能控制、智能組網等智能衛星的關鍵技術。事實上，以國產處理器為核心的「天智二號」衛星已經進入研製階段，其將擁有由13個相機組成的陣列相機，能夠協同拍攝，對不同目標獲取更多的資訊，為後續的數據處理創造良好條件。

（澎湃新聞）