重慶男從蘇寧網購iPhone X　送原廠維修發現是「非授權改裝機」　

店大欺客？重慶一名男子從天貓商城的「蘇寧易購官方旗艦店」購買蘋果（Apple）iPhone X手機，豈料兩個月之後就故障，無法開機；送原廠維修，更被蘋果公司鑑定為「非授權改裝機」。

檢測結果顯示「因非授權改裝導致的問題不在保修範圍內」。（網上圖片）

事主邱先生表示，今年4月4日，他在天貓商城「蘇寧易購官方旗艦店」以5988元人民幣的價格，購買一部iPhone X（64GB銀色）手機；6月5日，使用兩個月的手機突然「死機」，無法開機。

邱先生詢問蘇寧易購客服後，按對方的指示將手機送至附近的蘋果零售店檢查。6月10日，返廠檢測結果卻稱「因非授權改裝導致的問題不在保修範圍內」，認定該產品不符合維修的條件，不予以保修，並作出退回處理。

蘇寧最終退款 未回應改裝問題

邱先生表示，對檢測結果感到十分奇怪，多次詢問蘇寧易購客服，均回覆「核實我司商品出庫都是全新正品」「商品都是從蘋果廠家拿貨，商品是保證全新正品」「我司發貨是沒有任何問題的」。而對於他出示的手機返廠檢測報告結果，蘇寧易購客服表示抱歉，稱買家只能自費維修。

邱先生還稱，此後他申請退款退貨處理，但被蘇寧拒絕；要求網購平台天貓介入，卻因賣家不同意申訴失敗，其理由是（蘇寧）認為該手機無法保修是由於買家私拆機器，故不同意退款退貨；向Apple 申訴，再次得出與第一次檢查相同的結果，認定該手機確實不符合保修條件。

邱先生之後向傳媒求助，蘇寧方面終於願意向他退款。而對於蘋果檢測報告中的「非授權改裝」問題，蘇寧表示，其後續將會與蘋果方面繼續確認此機器的情況。

（澎湃新聞）