貴州一副鎮長視察雨災有專人撐傘惹議　官方：路過群眾主動幫忙

近日，內地網絡流傳貴州一名副鎮長在視察雨災期間，疑有專人為他撐傘，引起不少網民熱議。 當地政府事後回應，撐傘的男子當日正好路過，見到涉事副鎮長在指揮救災，便主動上前幫忙。

網傳照片顯示，副鎮長楊璟當日穿著一件條紋POLO，雙手交叉抱在胸前，前面是波濤洶湧的洪水，旁邊一名男子為他撐傘，還有另一人負責扶傘。（網上圖片）

7月6日，貴州黎平縣九潮鎮副鎮長楊璟視察水災受災情況時，被指有專人為他撐傘。網傳照片顯示，他當日穿著一件條紋POLO，雙手交叉抱在胸前，前面是波濤洶湧的洪水，旁邊一名男子為他撐傘，還有另一人負責扶傘。

相關影片在網上流傳後引起爭議，有人質疑，為楊璟撐傘的是該鎮政府的工作人員，並稱視察災情時有專人打傘，「好大的官威」、「架子太大」。

有網民認為官方回應太假，鎮長附近的工作人員和公安都有傘，而鎮長居然在淋雨，要路人上前幫忙撐傘，實在令人難以置信，。（網上圖片）

針對事件，楊璟透過傳媒回應道，當天他正前往視察脫貧工作，在途中突發暴雨，見到一輛麵包車有被洪水沖走的危險，於是在現場指揮，調動施工車將那輛麵包車拉出到安全路段。他又指，當時雨下得比較大，路過的群眾看到自己未撐傘，便主動上前為他撐傘。

九潮鎮黨委政府亦指，經詢問楊璟和當時在場的群眾，均證實楊璟沒有要求他人為其撐傘的情況，而是群眾主動上前為他撐傘遮雨。

為他撐傘的汪姓男子則向傳媒表示，他當日正好從事發地點經過，當時正下著小雨，看到楊璟冒著雨在指揮搶險，也不知道他的職務，就主動上前去為他遮雨，「當時，那位同志還說，不用遮雨。」

不過，對於楊璟和汪男的回應，大多網民表示不相信，直指理由太假：

別把我的智商扔在地上摩擦好麼？？ 一臉領導的樣子，一幅領導的架子，一個領導的肚子，一串領導的鑰匙。你說人不是領導？ 下雨了，身邊工作人員都有傘，而鎮長在淋雨，還要過路群眾為鎮長打傘，工作人員你們好意思啊。 求求你不要解釋了。還沒有瞎呢！

（貴州都市報）