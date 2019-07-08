河南36位村醫稱被剋扣工資集體辭職　官方：補助發放延遲未有剋扣

河南通許縣硃砂鎮36名村醫，近日集體提交辭職信，稱工資發放不到位，上級層層剋扣，已經不能負擔生活。 針對事件，當地官方回應表示，涉事村醫們所反映的問題大多不存在，雖然補助等資金方面存在遲延，但並沒有剋扣的問題。

硃砂鎮36位村醫集體辭職。（網上圖片）

涉事的36名村醫在辭職信中寫道，他們在醫院管理下工作的很開心，氣氛也融洽和睦，非常重視在工作的時光。但由於其工作壓力越來越大，上級撥款越來越多，到村醫手裡的錢反而越來越少，工資發放不到位，上級層層剋扣，「現在我們村醫已經生活不能自理，對此我們村醫深感遺憾。」

辭職信傳到網上後引起爭議。通許縣回應事件時表示，已立即成立工作組約見有關當事人，對其反映的問題調查核實。

縣政府：發放延遲但不存在剋扣問題

通許縣政府今日（8日）再次發出通報回應事件，稱經過了解，村醫的主要訴求是負擔過重、國家基本公共衛生服務項目補助資金和基本藥物補助資金撥付遲延。

通報指，他們所反映的「報新農合要扣30%的報賬款，5%的保證金」、「基本藥物價格成倍加價」、「國家基本公共衛生服務工作年年加碼，村醫工作不堪重負」、「2018年基本公共衛生服務經費下撥到村醫手中，人均不到10元，一般診療費，基藥補助，村衛生室補貼都沒有」、「2019年基本公共衛生服務經費至今一分未領取」等問題都不存在。

通報又稱，有關部門在撥付基本公共衛生服務項目補助等資金方面存在遲延，影響基層衛生工作的順利開展，但不存在剋扣問題。下一步將開展大排查、大調研活動，認真落實相關政策。