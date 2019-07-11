《三體》登日本暢銷榜首：發售7天印10批　書店稱「激動到手抖」

內地科幻作家劉慈欣作品《流浪地球》改編的電影於今年創下票房逾40億人民幣的佳績，其著名小説《三體》最近亦在日本掀起熱潮。 據內地《觀察者網》報道，《三體》日文版發售當日就臨時加印2批，翌日又加印2批，現在已經趕印到第10批，累計印刷量達到8.6萬本。

擔任《三體》日文版翻譯工作的日本翻譯家、書評家大森望介紹，7月4日開售那天，該書就迅速登上日本Amazon文學暢銷榜榜首。隨後，首批1萬本立即被搶購一空，出版社早川書房當日又加印兩批，加印的兩批翌日就售罄，再度加印2批。

《三體》登上日本Amazon文學暢銷榜榜首。（網絡圖片）

截至星期一（8日），該書已印到第8批，早川書房營業部在Twitter上透露，他們計劃在全國性報紙和雜誌上刊登廣告，還向書店喊話：「不用擔心賣不掉，《三體》還會擴散到科幻讀者外的其他人。」

《三體》在日本廣受歡迎。（觀察者網）

有日本書店直接把《三體》放到重點展示櫃，

不少店家很快都遭遇斷貨。及至星期三（10日），東京一間書店在Twitter透露，《三體》即將印刷第10批，而該店已經搶訂到貨源，宣稱「再度進貨真高興，激動到手抖！」

此外，在《三體》日文版試讀會中，日本頂級遊戲設計師小島秀夫，以及著名作家東浩紀、導演入江悠等都給出極高評價，書籍封面上寫滿了各種名人推薦語。

驚天動地包羅人類歷史萬象的科幻！ 電影導演入江悠

日出版商：中國科幻小説更注重「硬科幻」

早川書房《三體》項目組主編山口晶星期日（7日）表示，中國科幻小説比起日本，更注重以物理學、化學、生物學、天文學、心理學、醫學等科學為基礎的「硬科幻」。而中國科幻有三個明顯特徵，一是強大的想象力；二是對高速增長的經濟和科技的焦慮；三是為未來的無名恐懼。



她還透露，出版社十分看好《三體》成為中國科幻打進日本市場的一個契機，「無疑會帶動日本讀者閲讀更多的中國小説。」

（觀察者網／澎湃新聞）