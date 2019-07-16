【花開時節動京城】推薦牡丹為國花徵求意見　中國花協：時機成熟

世界大多數國家及地區都有作為自身象徵的花卉，例如日本的國花是櫻花、加拿大是楓葉、美英等國是玫瑰。甚至香港、澳門、北京等都有市花，例如洋紫荊、蓮花以及月季。但可惜，中國至今仍沒有國花。 中國花卉協會日前發布通知，同時在官方網站發起《投票：我心中的國花》的投票，徵求社會對推薦牡丹作為中國國花的意見。

通知指出，國花是國家形象和民族精神的象徵，更是國家文明進步的重要標誌。適逢今年是中華人民共和國成立70周年，「中國社會穩定、經濟繁榮、人民幸福，確定我國國花，時機成熟」。

中國花卉協會徵求社會對推薦牡丹作為中國國花的意見。（視覺中國）

通知提到，經專家研究討論，中國應確定「一個國花」，而要贏得中國國花尊榮的基本條件，則分別是一要起源中國，栽培歷史悠久，適應性強，分布廣泛，品種資源豐富；二是花姿、花色美麗大氣，能反映中華民族優秀傳統文化和性格特徵；三是文化底蘊深厚，為廣大人民群眾喜聞樂見；四是用途廣泛，具有較高的生態、經濟和社會效益。

通知表明，「現綜合各方意見，推薦牡丹為我國國花」，投票期從星期一（15日）開始至星期五（19日）結束。

點擊下圖欣賞牡丹的多姿多彩：

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據了解，中國花卉協會早在6月29日就表決通過確定牡丹作為國花的方案，下一步將根據投票結果，上報國務院有關部門，並由全國人大正式確定。

網上資料顯示，牡丹原產於中國西部秦嶺及大巴山一帶山區，如今的形態是長期人工栽培的雜交品種，基本上由紫斑牡丹（Paeonia rockii）與稷山牡丹（Paeonia jishanensis）雜交而成，是重要的觀賞植物。牡丹在中國有悠久歷史，更有多種別稱，例如《本草綱目》稱其是「花王」、詩人形容其是「國色」等。

牡丹在清代時已被定為國花。（視覺中國）

事實上，牡丹在清代時已被定為國花，及後的中華民國時期則改為梅花。新中國成立後，雖然亦曾有意見希望將牡丹定為國花，甚至與梅花一同成為雙國花，但最終都只是止於討論階段。

（綜合報道）