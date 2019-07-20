【常州車禍】官方：司機事發時癲癇發作　妻子嘗試救急並非搶軚盤

江蘇常州週三（17日）發生嚴重車禍，一輛黑色平治私家車失控到向多輛電單車及私家車，共造成3人死亡，9人受傷。

常州市委宣傳部在週六（20日）發布最新通報，指涉事司機徐某春事發時的狀態符合癲癇發作，並澄清坐在前排客座的徐某妻子沒有搶奪軚盤，實情是「在喚醒徐某春未果、車輛偏離車道的情況下，想通過拔車鑰匙讓車子停下來，但未成功」。

通報逐一回覆網民對今次車禍的七大疑問。對於徐某春當時是否癲癇發作，通報指徐某春此前已確診患有尿毒症、慢性腎衰竭、中度貧血及心功能不全，結合其妻子的供述、公安機關的現場勘查、現場圍觀民眾所拍攝的片段，加上事後為徐某春的全面檢查，經醫院診斷及醫療專家會診，徐某春在事故發生時的狀態符合癲癇發作，尿毒症、高血壓、心功能不全是發病的可能誘因。

黑色平治私家車失控到向多輛電單車及私家車，共造成3人死亡，10人受傷。（微博）

其次是有網民懷疑當時徐某春夫婦發生爭吵，妻子搶奪軚盤致車輛失控撞人。通報指，據車禍發生前沿路的閉路電視畫面，徐某春夫婦未有在車內有爭執拉扯等異常行為，走訪調查亦確認婚姻關係正常，沒有家庭矛盾、鄰裏糾紛、欠費欠債等情況。

通報又澄清徐某春並沒有網民所質疑的「特殊背景」，以及最終的死傷者數目為2男1女經搶救無效死亡，9名傷者生命跡象平穩，當局沒有「報細數」。通報亦指沒有公開肇事車輛的行車紀錄儀片段，是因為肇事車輛未有安裝行車紀錄儀。

另一方面，對於網民反映徐某春在駕車時穿着拖鞋，以及涉嫌「病駕」，通報指警方確實在現場發現徐某春是穿着拖鞋。至於「病駕」的問題，徐某春在初次辦理駕駛執照、轉換户籍、期滿換證時，均有提交身體條件證明，顯示其身體狀態正常。

（新京報）