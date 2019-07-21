央視女主播劉欣發文怨男客不幫忙取行李　網民：沒有嘴主動求助？

央視旗下中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣，今年5月與美國霍士（FOX）新聞主播列根（Trish Regan）就中美貿易磨擦公開辯論而聲名大措。不過，她最近在微博的一則帖文，抱怨自己下飛機時身旁男客不幫忙取行李，卻引起極大爭議，至有人直斥她「道德綁架」，反問：「沒有嘴主動求助？」

劉欣的言論惹起爭議。（微博）

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7月17日晚，劉欣在其微博發文，稱自己下飛機時「用力取下行李箱」，但身邊「一圈看上去健康的正常男士，沒有一個抬頭，沒有一個伸手」；又指有人伸出手來，本以為是要幫忙，實質卻是「用手虛掩著，萬一我的箱子砸到他」，「還好我的胳膊很有勁，讓我説什麼好呢。」

劉欣不久後再發文稱，上飛機的時候，乘務員和她身邊的一位男士幫助她，不過下飛機時的場景「真是不像樣子」，如果她的兒子出門，看到旁邊有女士這樣舉重而兒子不伸手相助的話，「我一定要教育他！沒有愛心的人是醜陋的，不管多有錢。」

言論惹議 網民斥「道德綁架」

然而，劉欣的帖文並沒有得到網民的同情和附和，而是近乎一面倒的批評，有人斥責她「道德綁架」，亦有人覺得，要人幫忙應該主動開口，至少説一個「請」字，反問她：「沒有嘴主動求助？」

劉欣的帖文在引起熱議後已刪除。新浪微博則於20日發起投票「取行李無人相助，你怎麼看？」逾9成網民投下「幫是情份，不幫是本分」，僅7%網民投下「幫助是美德，應主動幫忙」。

網民熱議：

沒有嘴嗎？能發微博就不能跟旁邊的人説一聲。

需要幫助的時候起碼先溝通，否則沒有人有義務幫你，你是一個四肢健全的成年人。

最討厭道德綁架了，我為什麼要幫你，你又沒有幫我。

估計等這些人老了！就要動手打不給他們讓座的年輕人了吧！！

幫可以，但你多一句「麻煩」，「謝謝」之類的話都不願説麼？