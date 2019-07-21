「00後」質疑周杰倫「微博數據差」　激起中年Fans鬥志刷上榜首

周杰倫在樂壇的地位毋庸置疑，但較年輕的「00後」，可能對他沒有這樣熟悉。最近就有人在網上發文，質疑周杰倫的「微博數據差」，反問「真的有這麼多粉絲（Fans）嗎？」 相關言論卻激起周杰倫Fans的「鬥志」，「眾志成城」為周杰倫「刷數據」，短短5日內，周杰倫一口氣登上微博明星「超話榜」的榜首。

豆瓣一篇文章，激發眾多周杰倫Fans的鬥志。（豆瓣）

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事源7月16日，在豆瓣「自由吃瓜基地」小組，有網民問道：「周杰倫微博數據那麼差，為什麼演唱會門票還難買啊？」

該網民質疑，周杰倫「超話（按：超級話題）排名都上不了」、「轉發評論都沒破萬」，問道：「演唱會都是粉絲去看，他真的有這麼多粉絲嗎？」「他粉絲總不會什麼也不幹吧？」

Fans學習「做數據」排名急升至榜首

相關言論之後廣為流傳，惹起大批周杰倫Fans的不滿，亦燃起他們的「鬥志」。而由於周杰倫的Fans大多是80後和90後，對於微博的「數據」、「超級話題」並不瞭解，故周杰倫的數據表現不佳。於是，很多周杰倫的Fans從0開始學習為他「做數據」，「刷」超話排行榜；亦有人做出了超話教程，在線教人怎樣「做數據」。

周杰倫的超話排行榜，亦從爭議剛爆發的第25名，1日內急升至第4名，然後排名繼續上升，到今日一舉升上第一名，「影響力」達到6170萬。