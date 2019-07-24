青島男資助「女大學生」180萬完成學業　真身竟然是30歲壯漢

山東青島一名男子，本來打算好心資助一名網上認識的「女大學生」完成學業，3年來為對方提供逾180萬（人民幣，下同）的資金。卻沒想到，「女大學生」的真身竟然是一名30歲左右的壯漢。

家住山東青島的孫先生被騙180萬。（網上圖川）

2016中旬，家住山東青島的孫先生通過微信「附近的人」功能，認識到一名自稱就讀農業大學的女學生，對方向他發送自我介紹的短片，令他對其「女大學生」的身份深信不疑。

兩人在網上聊得十分投機，該「女大學生」自稱成績好又很勤力，每天温書到晚上10時，但因為媽媽身體不好，要花很多錢買藥，家裡比較困難，要做兼職賺錢。這令孫先生十分感動，決定資助她完成學業。3年來，雖然從未跟她見過面，孫先生卻已合共轉帳逾180萬給她，最多的一天轉帳達13萬元。

冒用朋友身份扮「女大學生」

儘管轉帳數額比較大，但孫先生每次連眼睛都不眨一下，甚至要向外借款，他覺得自己一直在做好事。然而，該「女大學生」卻在近日把孫先生拉入微信「黑名單」並失去聯絡，令孫先生懷疑受騙，終報案求助。

警方調查後發現，該「女大學生」竟是一名30歲左右的邵姓壯漢，他冒用自己朋友的身份，扮成「女大學生」詐騙孫先生。邵男表示，自己一開始自己沒有想騙財，但得手後卻發現很容易賺錢，最終無法自拔，愈騙愈多。他又指，自己騙來的錢用在卡拉OK、平台交友上。

目前，邵男已被警方刑事拘留，案件還在進一步審理中。