疑戀人貪新厭舊　江蘇男以公開同志身份勒索240萬遭判監5年

江蘇南通市一對同性戀人在相處一段時間後，一方認為對方貪新厭舊，萌發了不滿情緒，遂以公開對方同性戀的身份作要脅，索要240萬（人民幣，下同）「掩口費」，最終以敲詐勒索罪遭判監5年。

江蘇南通市一對同性戀人本來情投意合，唯後來感情生變，一方更以公開同性戀的身份勒索「掩口費」。（資料圖片）

31歲的冒姓男子幾年前認識了余姓男子，兩人情投意合遂成為情侶。2018年8月左右，冒男開始覺得余男冷落了自己，就用化名在微信上與余男聊天，冒男覺得余男對這個「新朋友」很好，認為余男貪新厭舊，心生妒火。

冒男知道余男開公司很有錢，遂以公開其為同性戀的私隱相威脅，並威脅稱如果不給錢，他就會到余男的公司、家裏等處宣揚，以此破壞余男的聲譽。余男先向冒男支付近1200元，冒男嫌錢少，並索要240萬元「掩口費」。

將聊天記錄及自拍照寄至公司

由於余男不予理睬，冒男將與余男的聊天記錄、余男的自拍照郵寄到余男的公司，又將寫有威脅信的余男自拍照放入信封後貼在余男的家門口，後被余男的家人發現。

余男因此被迫同意向冒男分多次支付180萬元。但後來余男實在忍無可忍，遂報警求助，警方拘捕冒男。當地法院近日以冒男犯敲詐勒索罪判處有期徒刑5年，並處罰金人民幣3萬元。

（《現代快報》）