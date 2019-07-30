河北男子在海南搶劫殺人潛逃24年　被抓時竟已成鄉鎮幹部

1995年8月31日，海南省瓊山市發生一宗劫殺案，宋某、李某、江某三人持尖刀將羅某殺死、將楊某刺傷後將18萬元分贓。3人作案後逃離現場，及後宋某、江某被警方抓獲，分別被判處死刑和死緩。 然而李某卻一直潛逃，直到2018年4月，警方在李某家鄉將其抓獲。被抓時，李某竟已成為一名有事業編制的鄉鎮幹部。

被抓時，李某竟已成為一名有事業編制的鄉鎮幹部。（示意圖片）

1995年8月31日，宋某以出售私家車為由，騙被害人羅某、楊某去位於瓊山市某鎮買車，3人開車載江某到一處道路後停車，江某拔槍、李某拔刀，逼迫2名被害人下車並實施搶劫，持尖刀將羅某殺死，將楊某刺傷，最後3人返回車上，將被害人攜帶的人民幣18萬元購車款分贓。

事發後，宋某、楊某被抓獲，但李某卻改名後一直在逃，及至2018年4月才被發現身處河北省唐縣。經核實，李某正是海口市公安局網上追逃的疑犯，其對涉嫌的犯罪事實供認不諱。

潛逃24年終落網

據報道，李某被抓時已成為一名鄉鎮幹部。據他供述，當年作案以後他到其他地方打工，由於重名的人太多，為了把以前在海南搶劫、殺人的事情撇清便改名。及至2016年，他回到家鄉，由於去海南以前曾在當地種子公司工作，屬事業機構的正式在編職工，他得以進入鄉政府工作。

當地的鄉長在證言中稱，李某在鄉政府是事業編制，主要負責安全生產監查、是安監所的所長。他不清楚李某去過海南，李某也從來沒有告訴過他們，直到李某因涉嫌故意殺人罪、搶劫罪被逮捕，鄉政府才清楚這個事情。

內媒近日查詢到海南海口中院公佈的該案一審判決書顯示，李某夥同他人持械採用暴力搶劫數額巨大，並與同案犯持刀多次劃刺被害人的頸部，致1死1傷，其行為構成搶劫罪、故意殺人罪，依法應數罪並罰，一審以故意殺人罪判處無期徒刑，以搶劫罪判處無期徒刑，決定執行無期徒刑，並處沒收個人全部財產。

（北京頭條）