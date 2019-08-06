內地女中支付寶大獎後辭職環遊世界　除了碌爆信用卡還頻入醫院

去年10月，天津一名90後女生中了支付寶大獎，大獎號稱價值將近1億人民幣。但近日媒體報道，這名女子的兑獎之旅並不如外界想像的幸福，反倒為錢發愁了。對於網上熱傳她「碌爆」了信用卡，她回應：「是真的」。

信小呆中了支付寶大獎，大獎號稱價值將近1億人民幣。（網絡圖片）

+ 7 + 6 + 5

據內媒報道，這份稱為「中國錦鯉全球免單超級大禮包」的大獎包括各種旅遊和體驗的免費服務，包括酒店住宿、機票、餐飲券和景點門票等，由支付寶200多家全球合作夥伴提供，號稱價值將近1億人民幣，但截止時間都在今年年底。

網名「信小呆」的中獎女子在獲獎之前擁有一份穩定的國企工作，經過半個月的深思熟慮，為了這份限時的「全球免單大禮包」，她還是毅然辭職，開始環遊世界。轉眼間信小呆已逍遙了一段時間。不過，前不久一段採訪信小呆的影片在網上發布，這時候的她早已過了獲獎時的興奮期，而變成了為錢發愁。

在採訪中，她無奈地說：「我挺怕坐飛機的，但這段時間卻要一直滿世界飛。」再加上獎品都是在一年內必須兑換完的，所以她要把時間充分的利用起來，這半年下來，她也沒得空閒，有時候一天只能睡二到三個小時。在這樣的忙忙碌碌中，信小呆的身體和情緒逐漸變得不好，她這半年去醫院的次數，比之前二十幾年加起來都多。

信用卡透支致付不出下船費用

可最關鍵的是錢的問題。事情發生在信小呆和同伴在阿拉斯加乘坐郵輪的時候，因為她們的信用卡額度本來就不是很高，結果在郵輪上信用卡直接透支，尷尬到下船費用都付不出來。

當問到她今後的打算時，信小呆直言自己是一個不太喜歡被束縛的人。她說自己的心態很好，也許以後找個工作，歸於平凡，未嘗不可。

（綜合報道）