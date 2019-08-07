【好大官威】四川樂山書記怒斥女局長：違建拆不完我撤你

四川樂山近日遭強降雨侵襲，多地出現內澇。樂山市委書記彭琳指導抗洪工作時，要求當地水務局長拆除河道上的違章建築，更怒斥她「違建拆不完我撤你」。事件引發熱議，不少網民認為彭琳是在「耍官威」，但亦有網民認同其做法。

短片中，彭琳要求當地水務局局長拆除河道上的違章建築。（影片截圖）

綜合傳媒周二（6日）報道，網傳短片顯示，樂山市委書記彭琳在當地一橋樑上，對該市水務局局長金玉梅提出要求，「河道上的違章建築一個星期之內給我拆完，拆不完我撤你」。

知情人透露，影片拍攝於彭琳在樂山中心城區督導調研防汛減災工作期間。樂山電視台8月6日晚間播出的《樂山新聞聯播》畫面顯示，彭琳、金玉梅在相關報道中的穿着與網傳短片一致。

據悉，樂山於近日在遭遇區域性大暴雨後，市區的竹公溪等河流水位急速上升，漫上河堤形成城市內澇。彭琳在當天的調研中要求，要「立即開展河道疏浚，鐵腕實施控違拆違，全力守住河堤紅線，有效提升行洪洩洪能力。」

網民：狠話誰都會說 做起事來不容易

事發後，樂山市水務局工作人員僅表示，「當天下午就已聯合多部門落實此事，因為涉及民生，領導都很着急擔心。」有網民就質疑，「這樣的違建應該不是一夜之間建起來的吧，這位書記是才上任的嗎？」

還有網民認為彭琳是在作秀，稱「狠話誰都會說，做起事來不容易啊。不想辦法搞好地下排水和下游疏通，反而抓個下屬訓斥？真行！」「早幹甚麼去了，現在怒吼，不過是推卸責任。」認為彭琳是在耍官威。

不過，也有部分網民對彭琳的做法表示認同，認為他至少是去現場視察河道，並在視察中發現了問題，而這問題顯然是水務部門平時就該解決的，「所以板子落到水務局長頭上真是一點也不冤的。」

（綜合報道）